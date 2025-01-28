創辦人「80後」 畢業後開量化私募基金成龍頭

梁文鋒1985年生於廣東吳川，曾以當地高考狀元身分考入浙江大學，對人工智能興趣濃厚，攻讀碩士期間將技術應用在量化交易上，畢業後創立的「幻方量化」成為內地量化私募基金龍頭。

團隊大多內地頂尖院校新鮮人

據內媒報道，梁文鋒從小是尖子生，特別擅長數學。《南方都市報》引述梁的好友稱，人工智能前景彼時尚未明朗，但梁讀大學時已積極創業。梁文鋒2008年與同學開始組隊積累數據，其團隊大多是中國頂尖高校應屆畢業生，「90後」研發成員羅福莉早前被小米雷軍以千萬元年薪挖角，一度成為熱話。

2015年中證500股指期貨上市，梁文鋒緊貼潮流自立門戶，立志將幻方打造為世界頂級量化對冲基金。2018年，幻方量化首次獲內地私募證券領域最高獎項「私募金牛獎」，並確立以AI為發展方向。

梁文鋒曾表示，人做投資決策是藝術，程序做決策是科學。《華爾街日報》引述相關人士透露，梁更願意自己被視為工程師而非交易員。

2023年DeepSeek正式成立，不足一年後發布DeepSeek-V2，因訓練成本極低而被稱為「AI界的拼多多」，去年底發布的DeepSeek-V3更全球矚目。內媒報道稱幻方量化去年投資表現欠佳，管理的數十隻基金虧損；有內地量化私募基金業者表示，幻方近年將資源集中在DeepSeek。