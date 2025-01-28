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DeepSeek低成本衝擊 AI股蒸發9萬億 登歐美App Store榜首 稱遭網攻停境外註冊

【明報專訊】中國人工智能公司深度求索（DeepSeek）上周一（20日）發布最新大語言模型DeepSeek-R1，在美國熱度持續飈升。根據多項第三方評測，DeepSeek-R1以極低成本實現與OpenAI去年底才發布的最新模型「o1」同等性能，令市場相信發展AI毋須再投入大量成本。美國上市的晶片龍頭股Nvidia（英偉達）昨晚股價大跌13%（見另稿）。據彭博統計，歐美上市AI相關股份市值昨天蒸發1.2萬億美元（約9.36萬億港元）。DeepSeek昨日深夜宣布，由於受到惡意攻擊，暫時限制內地+86手機以外的新註冊。

性能同最新ChatGPT

DeepSeek昨日在歐美多國蘋果應用商店App Store登頂，力壓長期霸榜的另一款人工智能軟件、OpenAI開發的ChatGPT。昨日上午11時許，DeepSeek官網一度顯示「DeepSeek網頁／API不可用」，截至發稿，功能已恢復。DeepSeek最新公布：「近期DeepSeek線上服務受到大規模惡意攻擊，為持續提供服務，暫時限制了+86手機號以外的註冊方式，已註冊用戶可以正常登錄，感謝理解和支持。」

DeepSeek去年底釋出開源大型語言模型DeepSeek V3，到本月20公布DeepSeek-R1模型正式版，引發全球熱議。對於一款中國大模型來說，能夠在美國力壓ChatGPT，業界評論是歷史性一刻。

模型成本最少8億 今4368萬

DeepSeek發布DeepSeek-V3時宣稱，依靠2048顆英偉達晶片H800完成6710億參數模型的訓練，成本約560萬美元（約4368萬港元），遠低於其他模型的訓練成本。據《華爾街日報》，AI開發商Anthropic首席執行官Dario Amodei去年表示，構建一個模型的成本在1億至10億美元（約7.8億至78億港元）之間。

為美國總統特朗普提供科技行業顧問服務的矽谷著名風險投資人Marc Andreessen上周五在社交平台「X」發帖稱，DeepSeek-R1是他見過「最令人驚歎、最令人印象深刻的突破之一」，其言論加上西方主流媒體在周末爭相報道，令DeepSeek在三兩天內聲名大噪。

矽谷一家利用生成式AI預測財務回報的企業創始人Anthony Poo表示，公司已從Anthropic的Claude模型改用DeepSeek，兩者性能相近，但後者成本只是Claude約四分之一。

採開源模型 免費用

馮驥：國運級科技成果

國產遊戲「黑神話：悟空」製造商遊戲科學創始人馮驥表示，DeepSeek「可能是國運級別的科技成果」。他說DeepSeek令人震撼的突破來自純粹的中國公司，團隊成員全部來自本土，沒有海外經歷。他表示，DeepSeek-R1能夠讓公衆更了解AI，任何人可免費使用，甚至有適用於手機的迷你模型，有望令AI成為如同水電一般的生活必需品。

團隊全中國人 破美晶片限制

新華社文章指出，中國AI領域快速發展，讓美國打壓政策盡顯尷尬。美國近年限制對華出口用於訓練AI的高性能晶片，包括英偉達A100、H100等。

圖靈獎得主、Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）上周六表示，DeepSeek的橫空出世，並非「中國在AI領域超越美國」，而是意味開源模型超越了封閉模型。他認為DeepSeek誕生於前人的成果，又向後人提供繼續發展的基礎，所有人都能從中獲益，正是開源的力量。Meta一向支持AI以開源形式發展，Open AI則採取封閉模式。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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