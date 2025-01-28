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港聞
2025年1月28日星期二
港聞二
DeepSeek低成本衝擊 AI股蒸發9萬億 登歐美App Store榜首 稱遭網攻停境外註冊
創辦人「80後」 畢業後開量化私募基金成龍頭
網民：糖尿感染18秒斷症 治療方案勝問診平台
晶片巨頭股價跌一成 Nvidia蒸發3.6萬億破紀錄
工人遭工字鐵擊中墮斃 承建商停投標資格
助建造業 6銀行試協商財務安排 商會議員倡其他銀行參與
患罕見「葡萄胎」 孕婦失救一屍兩命
鍾庭耀再被國安處帶走助查
破產署職員遺失磁帶 載7.6萬個人資料
迪欣湖焦屍案續蒐證 不排除自殺
強風吹毁年貨 檔販倡設防風指引 長沙灣年宵一度停開維修 有檔口年花遭壓毁失數萬元
初一二花車巡遊煙花匯演 尖沙嘴維港兩岸分段封路
院舍安排病患 偕家人訪大熊貓
警教滑翔傘致學員重傷 認民航罪揭教練牌被停
東華調查：三成人不知太空油禍害
舒適堡嚴重資不抵債 官頒令清盤
油麻地命案 5人控非法囚禁還押
科大新醫學院籌委會 成員涵劉怡翔施熙德
長者數碼共融計劃啟動 機械人舞獅助興
隨通脹調整 綜援、生果金下月加1.3%
黎智英告大公報誹謗案交區院審
林卓廷披露游乃強受查案 終極上訴有海外法官參審
戀童漢侵7人囚13年4月 官：曾遭性侵非成「性捕獵者」理由
專科醫生拍裙底判社服 官納「壓力下犯案」
單車籃偷運4貓狗 女子中英街被捕
元朗黑幫命案 多兩男控謀殺
灣區熱搜：中原大灣區指數連升3月 灣區樓市連跌3年 今年料向好
灣區手記：廢墟小孩 ／文：尚東美
【Emily】六宗教新春文告引習「命運共同體」 籲人類「和衷共濟 和合共生」
【Emily】體育園3．16首場跑步賽 名額先到先得
【Emily】麥美娟關愛隊探車禍少數族裔家屬
【Emily】藍屋辦寶牒製作工作坊拋牒賽
【Emily】律師會《法律是咁的》第二季初五開播
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