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灣區手記：廢墟小孩 ／文：尚東美

【明報專訊】西藏日喀則地震掀動人心，同時也暴露了AI生成技術對事實的衝擊。例如一張被壓在廢墟下小男孩的圖片在網上廣泛傳播，令人關注，如果不是有眼利網民發現小孩左手有6根手指，最終查實是AI生成圖片，可能一般人還在為那「小男孩」的安危而擔憂。

事實上，地震發生後，網上出現不少所謂的災情圖片，有些會標註是AI創作，也有一些只是被平台標識「疑似AI創作」，但亦有不少是沒有任何提示。更令人憂慮的是，不單沒提示的AI生成圖片很易引起誤導，就算作者標明是AI生成，也仍然可能會被粗心大意的或別有用心的人不加標註去轉發，廢墟下的小男孩就是例子，作者有表明圖片屬AI生成，但網上不少流傳轉載的，根本沒有這個提醒。

筆者一向認為，工具沒好壞之分，只看用者動機與目的。可能會有人以為，煽情的AI生成圖片可引起更多人關注災情，但做媒體這一行的都知道，做災難新聞，報道事實會比煽情內容更重要，哪怕明知眼淚能增加收視，我們也要尊重事實、尊重受害者及家屬意願，這兩條底線是不能被任何冠冕堂皇的理由掩蓋。大家回憶一下，2008年汶川地震，我們需要AI去引起對災情的關注嗎？震撼心靈的照片與感人的故事還嫌不夠看？要靠虛假的煽情博眼球，那跟發災難財又有何區別？

近年來不少災難新聞往往出現媒體報道手法的爭議，對新聞從業者造成一定壓力，如今還要兼顧AI生成的衝擊，責任之重與工作之難着實難以想像。以前對着假消息，我們還可以說「無圖無真相」，現在有圖也不一定是真相，長此下去，恐怕只能莊周夢蝶了。

文：尚東美

相關字詞﹕AI圖片 假新聞 AI生成技術 灣區手記 大灣區

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