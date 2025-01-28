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灣區熱搜：中原大灣區指數連升3月 灣區樓市連跌3年 今年料向好

【明報專訊】中原地產公布，中原大灣區指數去年全年錄得8.9%跌幅，連續3年下跌；11個城市指數中，7個城市錄得雙位數跌幅，只有肇慶去年全年見升；不過在去年第三季中央推出救市方案下，2024年12月中原大灣區指數按月升0.6%至96.93，連續上升3個月，呈現止跌回升之勢。

明報記者 陳子凌

綜觀全年，中原大灣區指數先跌後升。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年初內地經濟復蘇不似預期，中央於第三季推出救市方案，各地方政府隨之陸續出招穩經濟救樓市，在政府重拳救市下，大灣區樓市於第四季得以止跌回升，發展商亦以價換量。以深圳為例，全年一二手總成交達9.25萬宗，按年增加43.6%，創3年新高；廣州二手樓成交亦同創3年新高，達10.9萬宗，惟首三季指數累積跌幅不小，令兩城指數於去年全年分別錄得10.1%及13.7%的跌幅。

東莞按年跌16.7%最多 僅肇慶錄升幅

香港亦與其他大灣區城市情况相若，價跌量升。受人民幣匯率因素影響，2024年大灣區香港指數按年下跌4.3%，跌幅低於其他三大中心城市，全年香港一二手住宅成交宗數亦創3年新高，達5.31萬宗。其他城市方面，除了廣州和深圳，佛山、東莞、惠州、江門、澳門全年指數亦錄雙位數跌幅，其中以東莞跌幅最多，按年跌16.7%，另外肇慶是唯一一個去年錄得升幅的城市，按年升3.6%。

去年12月中原大灣區指數按月升0.6%至96.93，連續上升3個月，當中7個城市指數上升，其中深圳及香港同樣連升3個月，但廣州12月轉跌0.5%。陳永傑指出，2025年推動大灣區樓市止跌回升有兩大因素，分別是息口及救市政策不變，預測全年大灣區指數將穩步向上。

戴德梁行的大灣區住宅市場2024回顧及2025展望也指出，受限於內地整體經濟放緩，加上房地產市場信心未完全恢復，大灣區住宅市場整體氣氛在去年上半年維持審慎，直到9月中央政府強調「要促進房地產市場止跌回穩」，並分別提出針對的刺激政策，10月份起住宅成交量才錄得明顯反彈。據該行統計，雖然去年全年大灣區整體一手樓成交只錄得約31.8萬套，按年回落16%，但跌幅主要集中在首三季，第四季的成交量顯著回暖，按年升42%，按季亦大幅上升72%；當中以深圳和廣州表現最為亮眼，兩市第四季成交量分別按年升1.6倍和72%。

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻稱，相信灣區樓市最壞情况已過去，展望今年在利好政策支持下，成交量可以維持在現有水平，預期全年一手樓成交量可較2024年增加20%，支持樓價穩定向好。

相關字詞﹕大灣區樓市 中原大灣區指數 大灣區

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