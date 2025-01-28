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港聞

港聞二

戀童漢侵7人囚13年4月 官：曾遭性侵非成「性捕獵者」理由

【明報專訊】有戀童傾向的男子涉以遊戲及零食等誘惑，先後帶同包括三兄弟在內共7名男童到殘廁或其寓所肛交及非禮，更自稱兒科醫生要求檢查男童下體。涉案男子早前承認與16歲以下同性肛交等共19罪，高院法官昨日判刑時提到，雖然被告兒時在內地遭同性鄰居性侵，惟這非被告成為「性捕獵者」的理由。法官強調本案罪行性質嚴重，被告利用自己作為「大哥哥」的身分，是危險的性犯罪者，判他入獄13年4個月。

被告趙家興（現年28歲），承認7項向16歲以下兒童作猥褻行為、兩項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪、兩項促使未滿16歲以下兒童製作兒童色情物品罪、兩項與16歲以下同性肛交、1項非禮、3項製作兒童色情物品、兩項企圖與16歲以下同性肛交罪。案發於2020年下半年至2022年，涉及7名當時年介9至13歲男童。

輕度智障 求情稱被社交孤立

綜合被告的心理、精神科報告及辯方求情稱，被告有輕度智障，社交上被孤立，於是融入男童排解寂寞；被告受10至13歲男童和約18歲女性吸引，有重犯機會；被告年幼時在內地曾遭男鄰居性侵；他2011年來港入讀特殊學校，遭同儕排擠，曾企圖自殺，其中一次在還押期間發生。

官：同是受害人應有同理心

法官稱，法庭無為事主索取創傷報告，不代表他們無受傷害，批評被告騙取事主信任，犯案時無用安全套，且殘廁衛生欠佳，被告應為自己未有被控更嚴重的「未經同意下作出的肛交」罪而感慶幸。法官以監禁22年為量刑起點，被告認罪判囚13年4個月。法官判刑後說，被告也是性侵受害人，理應不欲男童經歷自己過往遭遇，勸他出獄後控制好欲望。

案情指出，被告於維園附近結識男童A、B及C，在彩虹邨籃球場認識H，再透過H接觸三兄弟E、F及G。被告邀A到殘廁猥褻，並要求A傳送下體照片，事後以價值約千元的網上遊戲及儲值卡交換。被告原嘗試與A肛交，A拒絕；被告另帶同零食和禮物約B玩，被告自稱兒科醫生，叫B讓他檢查下體並非禮B，又以冰淇淋等誘使B跟他做「同性戀的事情」；B在肛交過程感惡心要求停止，但被告着B「做個好孩子」。

就三名兄弟事主，長兄E遭被告帶上家非禮，被告與G肛交和企圖與F肛交，二人另被製作色情物品。在F的事件中，被告指示其胞弟G在旁拍攝；在G的事件中，被告指示F將鏡頭對準G面部和下體。2022年10月，B在跟其他人談及遭被告性侵經過時被其母親聽見，揭發事件報警。被告同月被捕。

【案件編號：HCCC75/24】

相關字詞﹕輕度智障 殘廁 肛交 非禮男童 孌童

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