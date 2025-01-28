科大新醫學院籌委會 成員涵劉怡翔施熙德

科大表示，新醫學院籌備委員會成員包括來自醫療服務、法律及金融等領域人士，為籌建第三間醫學院提供意見，包括策略規劃、持份者交流、物色合作伙伴及延攬人才。

醫學教育組 兩大醫學院前院長領軍

至於醫學教育工作小組，成員包括何曉輝、香港醫學專科學院轄下香港麻醉科醫學院長兼威爾斯親王醫院深切治療部前總監蘇慶餘。科大稱小組將協助大學規劃以病人為本、結合嶄新科技與臨牀醫學的課程。校方又表示正積極與國家及全球頂尖醫學院和醫院建立伙伴關係，促進醫學教育、臨牀培訓等合作。

科大、理大及浸大先後表示有意成立醫學院，浸大早前亦邀請醫學專家襄助，本月中公布成立專家諮詢委員會，成員包括港島東聯網前總監陸志聰、2020年諾貝爾生理學或醫學獎得主邁克爾．霍頓（Michael Houghton）；理大早前則稱正積極展開籌備工作。