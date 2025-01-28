東華調查：三成人不知太空油禍害

【明報專訊】政府正大力打擊新興毒品「太空油」，東華三院越峰成長中心調查發現，社會對太空油風險認識不足，近三成受訪者以為吸太空油沒有任何反應或不知其對身體的影響。中心目前約一成個案有吸太空油習慣，當中逾半未滿18歲。東華三院青少年及家庭服務部門高級經理鍾燕婷建議加強社交平台教育，提高年輕人認識太空油禍害。
逾半輔導個案未成年 最細12歲
服務濫用精神藥物者的東華三院越峰成長中心於去年9至12月，透過網上調查及向中學派發問卷，成功訪問1621人。結果顯示，27%受訪者認為吸太空油不會引起任何反應或不知道其對身體的影響。受訪者對太空油成分的認識同樣不足，45%人誤以為含尼古丁，28%人不知道含麻醉藥成分「依托咪酯」。調查反映受訪者嘗試吸太空油主因包括好奇心、朋輩影響及紓緩情緒。
東華三院專門輔導服務主任陳潔華說，中心目前處理的個案當中，約一成人有吸太空油習慣，當中54%未滿18歲，年齡最細12歲，逾六成個案於去年開始吸太空油。
鍾燕婷表示需糾正年輕人對太空油的謬誤，相信政府修例列太空油為危險藥物可提升社會警覺，但同時要加強輔導及支援服務。她提醒教師和家長留意青少年有否吸太空油迹象，如藏有電子煙或電子煙彈、肌肉抽搐、脾氣暴躁等。