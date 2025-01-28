東華調查：三成人不知太空油禍害

逾半輔導個案未成年 最細12歲

服務濫用精神藥物者的東華三院越峰成長中心於去年9至12月，透過網上調查及向中學派發問卷，成功訪問1621人。結果顯示，27%受訪者認為吸太空油不會引起任何反應或不知道其對身體的影響。受訪者對太空油成分的認識同樣不足，45%人誤以為含尼古丁，28%人不知道含麻醉藥成分「依托咪酯」。調查反映受訪者嘗試吸太空油主因包括好奇心、朋輩影響及紓緩情緒。

東華三院專門輔導服務主任陳潔華說，中心目前處理的個案當中，約一成人有吸太空油習慣，當中54%未滿18歲，年齡最細12歲，逾六成個案於去年開始吸太空油。

鍾燕婷表示需糾正年輕人對太空油的謬誤，相信政府修例列太空油為危險藥物可提升社會警覺，但同時要加強輔導及支援服務。她提醒教師和家長留意青少年有否吸太空油迹象，如藏有電子煙或電子煙彈、肌肉抽搐、脾氣暴躁等。