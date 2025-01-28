明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

警教滑翔傘致學員重傷 認民航罪揭教練牌被停

【明報專訊】馬鞍山昂平於2023年10月發生玩滑翔傘墮坡意外，一名女子小腿粉碎性骨折，時任警員的滑翔傘教練昨日在荃灣法院（暫代區域法院）承認一項「疏忽導致或允許航空器危害他人安全」罪，案件押後至2月17日判刑，以待索取被告的背景報告和社會服務令報告。庭上透露，案發前被告聲稱擁有美國三角翼及滑翔傘協會（USHPA）訓練員牌照，惟實際上已被停牌，而案發後他遭警隊勒令辭職。

案發後遭警隊勒令辭職

本案為首宗以《民航法》檢控的案件。被告袁偉傑案發時任職警員。其承認的案情指出，2023年6月，女事主張藝琦透過社交平台「小紅書」聯絡自稱滑翔傘教練及警員的被告，表示有興趣學習滑翔傘運動。當時被告表示不會就滑翔傘課堂收費，但事主需替他購買相關器材。事主認為被告的警員身分令她「有信心」。

同年9月，事主在餐廳參與被告講授的「滑翔傘理論課」，其間被告提及自己是USHPA註冊訓練員；至10月2日，兩人按計劃在馬鞍山昂平玩滑翔傘，當天被告向事主提供頭盔後，便以雙人滑翔傘接載事主，事前無向她講述起飛、降落及相關緊急程序，亦無檢查設備。最終涉事滑翔傘起飛數秒後，右側安全帶鬆脫，被告和事主雙雙跌落附近斜坡。

穿拖鞋未查裝備 起飛甩安全帶

事主腳踝骨折4次手術

事主其後由飛行服務隊送院，經診斷發現右腳踝嚴重骨折，需接受4次手術和後續療程，右腳活動範圍嚴重受損。同年12月8日，被告在無被捕下與警方錄取供辭，表示「我沒有做」；去年5月14日被告被捕，在警誡下保持緘默。警方調查發現，意外發生原因包括被告案發時穿著拖鞋、沒檢查是否所有安全帶皆繫上吊具，以及在失平衡時未能控制滑翔傘。

辯方求情稱，本案為首宗以《民航法》檢控的案件，被告「完全出乎意料」會面臨刑事檢控，且本案事主早前循民事控告被告，形容案發後被警隊勒令辭職、改任速遞員的被告面臨龐大壓力。

官准索社服令報告

辯方稱，被告就滑翔傘運動有豐富經驗，因「一時疏忽」犯案，非刻意為之；被告現時深感後悔，望向事主道歉。辯方望法庭為被告索取社會服務令報告，獲法官批准。

【案件編號：DCCC867/24】

相關字詞﹕警員犯法 滑翔傘 民航法 疏忽導致或允許航空器危害他人安全罪

上 / 下一篇新聞

DeepSeek低成本衝擊 AI股蒸發9萬億 登歐美App Store榜首 稱遭網攻停境外註冊
DeepSeek低成本衝擊 AI股蒸發9萬億 登歐美App Store榜首 稱遭網攻停境外註冊
創辦人「80後」 畢業後開量化私募基金成龍頭
創辦人「80後」 畢業後開量化私募基金成龍頭
網民：糖尿感染18秒斷症 治療方案勝問診平台
網民：糖尿感染18秒斷症 治療方案勝問診平台
晶片巨頭股價跌一成 Nvidia蒸發3.6萬億破紀錄
晶片巨頭股價跌一成 Nvidia蒸發3.6萬億破紀錄
工人遭工字鐵擊中墮斃 承建商停投標資格
工人遭工字鐵擊中墮斃 承建商停投標資格
助建造業 6銀行試協商財務安排 商會議員倡其他銀行參與
助建造業 6銀行試協商財務安排 商會議員倡其他銀行參與
患罕見「葡萄胎」 孕婦失救一屍兩命
患罕見「葡萄胎」 孕婦失救一屍兩命
鍾庭耀再被國安處帶走助查
鍾庭耀再被國安處帶走助查
破產署職員遺失磁帶 載7.6萬個人資料
破產署職員遺失磁帶 載7.6萬個人資料
迪欣湖焦屍案續蒐證 不排除自殺
迪欣湖焦屍案續蒐證 不排除自殺
強風吹毁年貨 檔販倡設防風指引 長沙灣年宵一度停開維修 有檔口年花遭壓毁失數萬元
強風吹毁年貨 檔販倡設防風指引 長沙灣年宵一度停開維修 有檔口年花遭壓毁失數萬元
初一二花車巡遊煙花匯演 尖沙嘴維港兩岸分段封路
初一二花車巡遊煙花匯演 尖沙嘴維港兩岸分段封路
院舍安排病患 偕家人訪大熊貓
院舍安排病患 偕家人訪大熊貓
東華調查：三成人不知太空油禍害
東華調查：三成人不知太空油禍害
舒適堡嚴重資不抵債 官頒令清盤
舒適堡嚴重資不抵債 官頒令清盤
油麻地命案 5人控非法囚禁還押
油麻地命案 5人控非法囚禁還押
科大新醫學院籌委會 成員涵劉怡翔施熙德
科大新醫學院籌委會 成員涵劉怡翔施熙德
長者數碼共融計劃啟動 機械人舞獅助興
長者數碼共融計劃啟動 機械人舞獅助興
隨通脹調整 綜援、生果金下月加1.3%
隨通脹調整 綜援、生果金下月加1.3%
黎智英告大公報誹謗案交區院審
黎智英告大公報誹謗案交區院審
林卓廷披露游乃強受查案 終極上訴有海外法官參審
林卓廷披露游乃強受查案 終極上訴有海外法官參審
戀童漢侵7人囚13年4月 官：曾遭性侵非成「性捕獵者」理由
戀童漢侵7人囚13年4月 官：曾遭性侵非成「性捕獵者」理由
專科醫生拍裙底判社服 官納「壓力下犯案」
專科醫生拍裙底判社服 官納「壓力下犯案」
單車籃偷運4貓狗 女子中英街被捕
單車籃偷運4貓狗 女子中英街被捕
元朗黑幫命案 多兩男控謀殺
元朗黑幫命案 多兩男控謀殺
灣區熱搜：中原大灣區指數連升3月 灣區樓市連跌3年 今年料向好
灣區熱搜：中原大灣區指數連升3月 灣區樓市連跌3年 今年料向好
灣區手記：廢墟小孩 ／文：尚東美
灣區手記：廢墟小孩 ／文：尚東美
【Emily】六宗教新春文告引習「命運共同體」 籲人類「和衷共濟 和合共生」
【Emily】六宗教新春文告引習「命運共同體」 籲人類「和衷共濟 和合共生」
【Emily】體育園3．16首場跑步賽 名額先到先得
【Emily】體育園3．16首場跑步賽 名額先到先得
【Emily】麥美娟關愛隊探車禍少數族裔家屬
【Emily】麥美娟關愛隊探車禍少數族裔家屬
【Emily】藍屋辦寶牒製作工作坊拋牒賽
【Emily】藍屋辦寶牒製作工作坊拋牒賽
【Emily】律師會《法律是咁的》第二季初五開播
【Emily】律師會《法律是咁的》第二季初五開播
蛇年年畫
蛇年年畫