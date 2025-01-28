警教滑翔傘致學員重傷 認民航罪揭教練牌被停

案發後遭警隊勒令辭職

本案為首宗以《民航法》檢控的案件。被告袁偉傑案發時任職警員。其承認的案情指出，2023年6月，女事主張藝琦透過社交平台「小紅書」聯絡自稱滑翔傘教練及警員的被告，表示有興趣學習滑翔傘運動。當時被告表示不會就滑翔傘課堂收費，但事主需替他購買相關器材。事主認為被告的警員身分令她「有信心」。

同年9月，事主在餐廳參與被告講授的「滑翔傘理論課」，其間被告提及自己是USHPA註冊訓練員；至10月2日，兩人按計劃在馬鞍山昂平玩滑翔傘，當天被告向事主提供頭盔後，便以雙人滑翔傘接載事主，事前無向她講述起飛、降落及相關緊急程序，亦無檢查設備。最終涉事滑翔傘起飛數秒後，右側安全帶鬆脫，被告和事主雙雙跌落附近斜坡。

穿拖鞋未查裝備 起飛甩安全帶

事主腳踝骨折4次手術

事主其後由飛行服務隊送院，經診斷發現右腳踝嚴重骨折，需接受4次手術和後續療程，右腳活動範圍嚴重受損。同年12月8日，被告在無被捕下與警方錄取供辭，表示「我沒有做」；去年5月14日被告被捕，在警誡下保持緘默。警方調查發現，意外發生原因包括被告案發時穿著拖鞋、沒檢查是否所有安全帶皆繫上吊具，以及在失平衡時未能控制滑翔傘。

辯方求情稱，本案為首宗以《民航法》檢控的案件，被告「完全出乎意料」會面臨刑事檢控，且本案事主早前循民事控告被告，形容案發後被警隊勒令辭職、改任速遞員的被告面臨龐大壓力。

官准索社服令報告

辯方稱，被告就滑翔傘運動有豐富經驗，因「一時疏忽」犯案，非刻意為之；被告現時深感後悔，望向事主道歉。辯方望法庭為被告索取社會服務令報告，獲法官批准。

【案件編號：DCCC867/24】