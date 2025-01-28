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港聞二

初一二花車巡遊煙花匯演 尖沙嘴維港兩岸分段封路

【明報專訊】「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊和農曆新年煙花匯演，將於大年初一及初二（29及30日）上演。警方將於年初一下午3時半起在尖沙嘴一帶分階段封路；年初二下午5時起則在維港兩岸分階段封路。警方稱不會估計兩日參與人數，但指去年花車巡遊尖沙嘴區最高峰有約2.8萬人；剛過去的除夕煙花維港兩岸合計約40萬人，相信年初一及初二兩項活動的人流相若。

口岸通關不會延長

政務司長陳國基早前稱，經審慎考慮相關情况，包括去年農曆新年延長個別口岸通關時間的經驗，並經與內地相關部門溝通協調，決定今年農曆新年假期間維持現行通關時間。西九龍總區交通部執行及管制組署理警司何雋軒昨表示，花車巡遊及煙花匯演分別於當晚9時許及8時23分完結，認為有需要往返內地的旅客有足夠時間乘車，故未必有需要延長口岸通關時間；而當局於年初二在西九龍站外的旅遊巴士上落客區增設臨時上客點，方便旅客前往落馬洲/皇崗口岸和深圳灣口岸，相關跨境巴士服務當晚8時起投入服務。

新春花車巡遊將於年初一晚上8時至9時45分在尖沙嘴舉行，今年9輛花車參與；傍晚6時將有18個表演團體沿巡遊路線「暖場」。警方稱當日尖沙嘴一帶將實施分階段封路安排；運輸署稱相關路段會於晚上約11時45分重開。首階段下午3時半封路，受影響路段包括廣東道及海防道等路段，天星碼頭及中港城的巴士總站亦會封閉。第二階段封路安排將於下午5時實施，受影響路段包括九龍公園徑南行線等路段，相關路段的停車場及酒店出入口將於完成封路後完全封閉。第三階段封路安排則於晚上7時實施，受影響路段包括梳士巴利道西行線及九龍公園徑北行線。

西九站外增跨境巴上客點

警方表示，天星碼頭及中港城巴士總站的相關巴士路線，會改道至九龍巴士總站及匯民道高鐵巴士站，並提醒封閉範圍內所有電單車泊位及咪表位，將於當日中午12時至翌日凌晨3時停用，所有違例停泊車輛將在沒事前警告下拖走或重複票控。

年初二農曆新年煙花匯演當晚8時上演，共9幕演出，歷時約23分鐘。警方當日下午5時至晚上7時45分，在港島中區、灣仔、東區、尖沙嘴及西九文化區一帶實施分階段封路安排，並因應市民離開進度，逐步解封相關路段。海事處表示，當晚7時至約9時在維港中部設限制區，獲批准定期渡輪則可維持服務至晚上7時40分，並強調海事處及水警會加強執法，重點針對救生設備、超速及超載。

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