強風吹毁年貨 檔販倡設防風指引 長沙灣年宵一度停開維修 有檔口年花遭壓毁失數萬元

環境及生態局長謝展寰昨早曾到長沙灣年宵視察攤檔損毁情况。食環署回覆本報稱會檢視有關搭建攤檔的規定，研究未來是否需進一步加強；該署稱，攤位公開競投後以特許協議形式出租，檔戶需自行搭建攤位，如超出高度限制，須聘認可人士為搭建物提供安全證明，檔戶亦可按需要考慮投保。

食環署：攤位自行搭建 檔戶可按需要投保

慈雲山邨中央遊樂場年宵市場昨亦有至少3個攤檔遭強風吹倒，年宵則繼續營業。據食環署稱，昨共7個年宵報稱因強風吹襲受不同程度影響，長沙灣受影響範圍較大。

長沙灣年宵乾濕貨檔位共86個、快餐中心兩個，年宵昨日下午重開後，據記者下午5時點算，現場僅有28個攤檔仍設帳篷，佔總數約三成。

售賣揮春的乾貨檔Dustykid店員Janet稱，原先已設水馬在帳篷底部，未料凌晨大風仍將帳篷吹倒，已改用5公升水樽及沙包綑住帳篷支架。餘下沒設帳篷的攤檔，大部分檔主只以簡單長枱及貨架繼續擺貨，部分乾貨位置的雜物則散落一地，由工作人員收拾後以鐵馬圍住，待檔主自行處理。

不少濕貨檔主繼續營業，年花檔主東哥稱，在長沙灣年宵擺檔10多年，未遇過同類情况。他指其攤檔帳篷綑住重物，故未有倒塌，但受對面檔吹塌的帳篷波及，部分蘭花砸毁，估計損失數萬元；他建議食環日後就攤檔防風向檔主提供指引，並在場地提供沙包。

失營業時間 有質疑太遲通知

鄰近有花檔選擇不設帳篷，檔主楊太稱，他們搭建相連的3個帳篷在近午夜時仍無恙，至凌晨1時後吹塌，她則於昨早10時才收到主辦單位通知，計及帳篷吹毁、多盆蘭花壓至斷枝及失去半天營業時間，估計損失約2萬元，質疑主辦方太遲通知。食環署稱，確認場地安全情况後，已盡快聯絡檔戶，安排及協助他們維修及清理。