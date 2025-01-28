強風吹毁年貨 檔販倡設防風指引 長沙灣年宵一度停開維修 有檔口年花遭壓毁失數萬元

【明報專訊】天文台本周日下午4時45分起發出強烈季候風信號，信號維持19小時至昨中午前，其間位於長沙灣遊樂場的年宵市場有大批攤檔於凌晨時分遭強風吹塌，損毁的年花、帳篷和貨架貨物散落一地，年宵一度需暫停開放以便維修攤檔，至下午3時重新開放。有檔主向本報稱有做好防風，惟受鄰檔波及，壓毁年花損失數萬元，建議食環署向檔主發防風指引，防止同類事件發生。
環境及生態局長謝展寰昨早曾到長沙灣年宵視察攤檔損毁情况。食環署回覆本報稱會檢視有關搭建攤檔的規定，研究未來是否需進一步加強；該署稱，攤位公開競投後以特許協議形式出租，檔戶需自行搭建攤位，如超出高度限制，須聘認可人士為搭建物提供安全證明，檔戶亦可按需要考慮投保。
食環署：攤位自行搭建 檔戶可按需要投保
慈雲山邨中央遊樂場年宵市場昨亦有至少3個攤檔遭強風吹倒，年宵則繼續營業。據食環署稱，昨共7個年宵報稱因強風吹襲受不同程度影響，長沙灣受影響範圍較大。
長沙灣年宵乾濕貨檔位共86個、快餐中心兩個，年宵昨日下午重開後，據記者下午5時點算，現場僅有28個攤檔仍設帳篷，佔總數約三成。
售賣揮春的乾貨檔Dustykid店員Janet稱，原先已設水馬在帳篷底部，未料凌晨大風仍將帳篷吹倒，已改用5公升水樽及沙包綑住帳篷支架。餘下沒設帳篷的攤檔，大部分檔主只以簡單長枱及貨架繼續擺貨，部分乾貨位置的雜物則散落一地，由工作人員收拾後以鐵馬圍住，待檔主自行處理。
不少濕貨檔主繼續營業，年花檔主東哥稱，在長沙灣年宵擺檔10多年，未遇過同類情况。他指其攤檔帳篷綑住重物，故未有倒塌，但受對面檔吹塌的帳篷波及，部分蘭花砸毁，估計損失數萬元；他建議食環日後就攤檔防風向檔主提供指引，並在場地提供沙包。
失營業時間 有質疑太遲通知
鄰近有花檔選擇不設帳篷，檔主楊太稱，他們搭建相連的3個帳篷在近午夜時仍無恙，至凌晨1時後吹塌，她則於昨早10時才收到主辦單位通知，計及帳篷吹毁、多盆蘭花壓至斷枝及失去半天營業時間，估計損失約2萬元，質疑主辦方太遲通知。食環署稱，確認場地安全情况後，已盡快聯絡檔戶，安排及協助他們維修及清理。