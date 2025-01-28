患罕見「葡萄胎」 孕婦失救一屍兩命

醫管局去年第三季7風險警示 按季增兩宗

醫管局昨發表最新一期《風險通報》，顯示去年第三季錄得7宗醫療風險警示事件，按季增兩宗，包括4宗錯誤為病人或某身體部位做手術程序、兩宗體內遺留工具或物料，以及一宗孕婦在分娩過程死亡事件。

資料顯示，該名懷孕24周的孕婦無接受產檢，送往急症室時情况危殆，出現心跳過快和妊娠高血壓，被分流為第一類危殆病人，臨牀診斷懷疑妊娠毒血症和陰道出血，不確定胎兒存活率。據悉事主為非本地人。

孕婦被送往產房時胎兒確認在子宮內死亡，經自然分娩產出胎屍，胎盤分離，孕婦被轉送手術室緊急取出胎盤。孕婦在手術期間心臟驟停，超聲波檢查顯示右心室有大腫塊，並作溶栓治療，經搶救後不治。

孕婦最終臨牀診斷為大面積肺栓塞、雙胎完全性葡萄胎（twin pregnancy with a complete hydatidiform mole）和男嬰早產。翻查海外文獻，雙胎完全性葡萄胎為胎盤內同時有活嬰和葡萄胎，發生率為1萬分之一至10萬分之一，死亡率高。醫管局成立委員會檢視個案後，總結孕婦有獲及時和合適治療。

其他醫療風險警示事件包括有急症室醫生為病人左手無名指移除尖刺時，錯誤在左手中指注射麻醉藥；有糖尿上眼病人原在右眼接受全視網膜光凝固術，卻錯誤為左眼放射激光，醫護及時發現並改向右眼繼續手術，雙眼無持續損傷。醫管局去年第三季另接獲14宗重要風險事件，包括11宗錯誤處方藥物及3宗錯辨病人身分，按季少10宗。