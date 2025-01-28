助建造業 6銀行試協商財務安排 商會議員倡其他銀行參與

6間銀行分別為渣打銀行、中銀香港、匯豐、東亞銀行、星展香港及恒生銀行。銀行公會表示，業界一直為不同行業客戶，包括建築業客戶，提供支持措施，包括延長還款期限，以至還息不還本等，與各行各業穩步同行，推動香港的經濟發展。銀行公會及銀行業界將繼續落實金管局的各項支持中小企措施，協助中小企應對各種營運挑戰，以及於數碼和綠色方面的升級轉型和拓展跨境業務。

金管局倡中小企融資銀行彈性安排

金管局歡迎6間成員銀行因應建築業界近期的發展，表示會為面臨突如其來的流動壓力的個別客戶，以共同協商形式提供支持，在可行空間下盡量作彈性安排。金管局鼓勵其他「中小企融資專責小組」的參與銀行，採用類似彈性安排，繼續向不同行業的中小企提供適切措施，支持實體經濟穩步發展。

據了解，金管局與銀行業界去年3月推出的支持中小企措施，已有要求銀行參照還息不還本原則支持有困難客戶等安排。今次銀行公會呼籲客戶面臨流動壓力時，主動聯絡銀行，並共同協商，通過延長還款期限、還息不還本等彈性處理方法，協助解決客戶財政困難。

銀公籲財困客戶聯絡銀行

金融界立法會議員陳振英認為，有關措施可讓承建商解決流動資金問題，透過工程獲基本利潤，最終有能力還款。他表示更多提供商業貸款的銀行同意採取有關措施，才能更全面地幫助建築業界，舉例倘有建築公司向4間銀行借貸，當中3間已協商客戶財務安排，惟餘下一間銀行仍繼續追討，該建築公司恐難逃被追債甚或清盤的命運。

香港建造業分包商聯會會長伍新華認同措施有助業界減輕資金流緊張問題，但亦關注銀行前線人員是否知悉及遵循有關措施，並期望措施可擴展至其他銀行。香港建造商會會長林健榮表示，業界原則上歡迎有關措施，可紓緩業界現金流斷裂問題；又說倘先行先試效果佳，有關措施應擴展至其他銀行。