灣區熱搜：免費服務建口碑 創業一月吸百萬投資

此外，當決定收費標準高於市場價時，很多家庭並不接受，「客戶平常叫的清潔阿姨，價格低一半。但是為了讓團隊有收入，我們剛起步時也只能把價格降到與清潔阿姨一樣，先去客戶家做服務，有收入和建立了口碑再說」。

曾誤用清潔劑傷支架 尋廠覓替代獲原諒

再軍事化標準也總有犯錯的時候，兩人亦曾經歷挫折。最難忘一次是因清潔劑使用不當，導致客戶灶台支架腐蝕泛白。馮可馨說，「我們剛開始使用的一些產品試劑，很多都是參考同行，所以對產品的特性並不特別了解，有一些產品可能長時間停留在器具表面，如果不及時擦拭的話會發生化學反應。我們當時就是沒有注意到這點，為了更好去油，使用了清潔重油污的試劑，兌水稀釋程度不夠，塗抹之後又沒有及時擦拭掉。」

馮可馨稱客戶當時很生氣，兩人第一時間道歉及賠償，還特意尋找同型號支架，但由於灶台使用多年，該產品也更新迭代，兩人唯有打電話給各地廠商查詢，最終在汕頭找到匹配的支架。「幸好客戶原諒我們，之後還有找我們整理收納」，這次經歷亦讓兩人明白到，除了業務能力，服務態度也很重要。「業務能力剛開始做得不到位可以改進，但是服務態度一定要好，才能夠獲得客戶信任。我們也一直跟團隊強調這點。」

「業務能力可改進 服務態度一定要好」

隨着網上宣傳逐漸見效及口碑傳開，訂單增加的同時也吸引投資者目光，創業短短一個月便獲得一間以退役軍人為主體的內地軍創企業悅民智慧投資100萬人民幣，讓公司發展迅速站穩陣腳。