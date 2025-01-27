灣區熱搜：「男性家政」惹慮 部隊標準改偏見

「大家覺得退役軍人很適合做保安」

大眾普遍印象中，男性退役軍人往往會選擇保安、押運等職業，趙坤表示，對於男性做家政，許多客戶起初都存有疑慮。「因為我們在部隊都是需要站崗執勤，而保安也是類似的工作，所以大家都覺得退役軍人很適合做這些，而且有些客戶可能不接受男性整理他們的衣服，所以整理收納一般都是女性居多。」

趙坤稱，尤其是女主人的臥室擺放女性衣物，會覺得不好意思、不方便。再加上很多男生不懂女性化妝品，給她們的印象是他們可能搞不定，或者認為男生不及女性細心，達不到她們的要求，「但是等我們以部隊的標準整理清潔完之後，便改變她們這個想法」。

潔癖客原禁穿鞋進屋 再光顧時撤限

趙坤還遇過男客戶拒絕讓其進家門，「因為他有潔癖，一開始必須要我脫鞋才能進去，直到工作快結束時，他才了解到我是退役軍人，這時他才放心。以後也對我完全不再戒備，還點名要我去做，還讓我直接穿鞋進屋，他說他相信我」。

趙坤指出，部隊對整理內務要求嚴格，所有東西整理後都要以線和方形為主，部隊中培養的這種習慣，是打破潔癖或強迫症客戶對家政有偏見的重要原因。