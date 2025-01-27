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灣區熱搜：退伍兵軍隊級家政 高規格吸回頭客 被子毛巾疊「豆腐塊」 戶主可效教官白手套驗收

【明報專訊】今日「年廿八洗邋遢」，現代家庭會在新年前找家政公司幫忙大掃除，若上門打掃的是一個個雄赳赳的軍人，感覺又會不一樣。深圳便有一間兵清管家（深圳）家政有限公司，由兩名千禧後退役女兵林澤霞和馮可馨於去年3月創辦，旗下家政團隊亦由退役軍人組成，以軍隊內務為服務標準，例如將被子、毛巾疊成「豆腐塊」，客戶亦可化身「教官」，戴白手套檢驗結果。

明報記者 司徒聰穎

如果某天在深圳見到身著統一制服，排着整齊隊列，有如軍隊步操般走進小區，不用奇怪，他們就是兵清管家的家政員。兵清管家由現年22歲的林澤霞和馮可馨創辦，兩人是深圳技術大學四年級生，大學期間先後入伍當兵，分別服役於新疆和海南，2023年退役回到校園，「當時我們面臨着找實習工作，剛好可馨在網上看到有退役軍人做家政服務，我們就比較感興趣，覺得人家可以做，為什麼我們不可以呢？」二人一拍即合，去年3月成立公司。

創業兩女兵飛成都學家政 採軍事化管理

兩人的大學專業是光電信息，本身不太了解家政行業，故特意飛去成都參加家政課程，學習衛生清潔、整理收納、運營管理等服務內容，並結合深圳本地市場及客戶需求，打造出兵清管家的服務標準。目前服務包括日常保潔、開荒保潔（即物品首次接受保潔）、家電清洗、搬家服務等，也有跟其他企業合作甲醛處理、四害（老鼠、蚊子、蒼蠅和蟑螂）消殺等服務。

有別於普通家政公司，兵清管家以退役軍人為主要成員，採用軍事化管理模式及軍隊內務標準，解決軍人就業問題的同時又能給客戶提供高規格家政服務。「我們在部隊時，最擅長的3件事就是思想教育、軍事訓練以及內務衛生。內務衛生我們每天都要做，而且還會有人戴着白手套檢查，牀背縫隙也不放過，因此退役軍人都有着很高的衛生要求。」馮可馨道。

團隊統一裝束行動 遇軍人客戶會敬禮

團隊還融入許多富有軍事元素的細節，例如為客戶疊「豆腐塊」被子、毛巾，遇到客戶是軍人或軍屬，還會向客戶敬禮。林澤霞表示，上門服務時團隊都是統一行動、統一著裝、統一出發。進入客戶家中也有一套自家標準流程，先詢問客戶需求，再明確分工，打掃後還會讓客戶戴白手套檢驗。

收費方面，以日常保潔為例每小時收90元（人民幣，下同），「我們價格比市場上高出一倍，能夠接受這個價格的客戶，說明他們也是對自己家庭衛生要求比較高的，相當於是雙向奔赴。而且我們的人員都是退役軍人，服務質量很高，如果價格調到很低的話，人工成本也不對等」，林澤霞道。

此外，深度的開荒保潔則按面積計算，一口價收費，林澤霞稱很多客戶更願意傾向選擇一口價服務，因他們擔心會遇到專門放慢手腳拖時間，企圖收多些鐘錢的家政員，因此一口價很大程度上避免與客戶發生爭端。

貴市價一倍 不到一年逾2000訂單

目前兵清管家全職人員有9個，兼職逾百個，開業至今訂單數量逾2000單。對於未來目標，兩人均稱首先要穩紮穩打在深圳把服務做好，讓客戶滿意才算是好的家政服務，「把本地的做好了，才能夠有信心去開拓其他城市。而且如果開拓其他城市，一定要結合他們當地發展情况、市場需求，以及客戶的接受程度，因此不能夠盲目擴張」，林澤霞說。其次是拓寬業務，兩人希望能引進先進技術設備，有能力承包例如大型公園、工廠等清潔業務，「我們跟傳統家政實際上做的內容一樣，只是營銷方式或服務模式可能有不同，所以會希望做到技術轉型，因為模式可以被模仿，只有屬於自己的核心技術才不會被替代」。

相關字詞﹕家政 洗邋遢 深圳 大灣區 退役軍人

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