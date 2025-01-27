大嶼山迪欣湖叢林現焦屍 身分未明

現場消息稱，昨午3時許，一對男女在迪欣湖遊玩時，在相距迪欣湖約20米的叢林大樹下發現一具疑似燒焦的人形物體，於是通知活動中心職員協助報警。警方接報到場，證實為一具燒焦屍體，但因已嚴重燒焦，暫時未能確定該遺體屬男性或女性，並隨即封鎖附近一帶範圍，消防及救護員亦在場戒備。

現場未見助燃劑 起因仍待查

據了解，消防在現場沒有發現助燃劑，遺體旁沒有隨身物品及帳篷等物件。機動部隊其後到場，在湖畔及附近一帶徹底搜索，探員亦在活動中心的商店翻查閉路電視，並向發現屍體男女及附近遊人查詢。案件暫列屍體發現，其身分及事件起因仍有待警方循不同方向作全面調查。

根據網頁資料，迪欣湖活動中心總面積約30公頃，當中面積12公頃、名為迪欣湖的人工湖，是全港最大的人造蓄水池，湖中心噴泉射水可高達18米，周邊綠樹成蔭，四周草地可供野餐。迪欣湖活動中心免費開放予公眾人士使用，服務時間為每日早上9時至晚上7時。迪欣湖距離迪士尼樂園約1公里，步行約15分鐘即可到達。