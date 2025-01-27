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港聞二

藝術家程展緯稱要求恢復飯鐘錢後 遭麥當勞解僱

【明報專訊】關注勞工權益、近年從事不同散工的藝術家程展緯於麥當勞兼職半年，昨遭麥當勞以違反員工使用社交平台指引為由解僱。他認為勞工有表達權利，批評該決定令人失望，擔心令其他員工不敢討論公司政策。香港麥當勞發言人回覆本報稱，程受聘期內將公司內部營運及商業資訊於公開平台分享，違反僱員守則，曾勸喻及安排管理層會面，惟未改善，故決定終止僱傭關係。

麥當勞：公開內部資訊 違僱員守則

程展緯上周於本報「星期日生活」向麥當勞發公開信呼籲恢復飯鐘錢，他昨於社交平台稱遭解僱。程向本報表示，上周以電郵向麥當勞反映意見，事後有管理層到分店聆聽其意見，會面逾一小時，他認為此舉有誠意，更寫感謝信予對方。

事隔約一周，他說昨下班後該管理層再到店內，指他違反員工使用社交平台指引，未以正式渠道反映意見，麥當勞決定終止僱傭關係，並按勞工法例賠償7日代通知金。程強調勞工有表達權利，可用渠道也不止一種，不接受有關決定，批決定草率、令人失望，更擔心令其他員工不敢討論公司政策。

他說麥當勞在港經營50年，不時有人討論其員工低薪、無飯鐘錢，原期望麥當勞把握機會正視及改善問題，惜對方以「粗暴」方式處理。他留意到網上有言論稱他應早料到會遭解僱，但他認為「就算結果很慣常，也不要相信這是對的」。香港麥當勞發言人回覆稱留意到有關言論，並稱一向採取開放態度，設不同溝通渠道讓員工表達意見，亦會正視及適時跟進，惟程受聘期內多次將公司內部營運及商業資訊於公開平台分享，違反僱員守則，經勸喻及安排管理層會面後仍未改善，按合約及補償條款終止僱傭關係。

相關字詞﹕麥當勞 勞工權益 藝術家 程展緯

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