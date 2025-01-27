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港聞二

發帖批《大學線》者 記協指與滋擾記者用戶相同

【明報專訊】中文大學新聞與傳播學院學生媒體《大學線》本月初上載一段以「事不『關』己」為題的報道，內容引起社會討論，其中facebook上曾有網民發帖文批評相關報道，以及點名要求部分新傳系導師辭職。香港記者協會近日就相關帖文進行調查，發現這批facebook用戶發表帖文時間接近，其中兩個最早發帖文的用戶為去年中發帖滋擾記者的用戶。記協稱會再向警方重案組提供調查線索。

將向重案組提供調查線索

其中一名被點名批評、負責指導該篇《大學線》報道的中大兼任講師岑蘊華向本報稱，已沒有再受恐嚇或威脅；他指在一個文明法治社會中，不可接受滋擾記者的行為，希望類似事件不會再發生，亦期望警方嚴肅跟進；他又說作為新聞系老師，會鼓勵同學繼續學習以專業手法報道有公眾關注的社會議題。

記協調查上述網絡攻擊，昨發布調查結果，發現本月7日晚上facebook出現這些針對性的帖文和圖片，有4個個人帳戶於半小時內接連發布純文字帖文，內容包括批評報道以偏概全、斷章取義，以及點名批評部分中大新傳系導師為「黑暴」支持者或推手，要求中大解僱有關導師。

記協亦發現多個facebook專頁當晚在3小時內密集式發表批評《大學線》報道和相關新傳系導師的圖片及影片，內容和設計相近，均是批評他們「煽動仇恨」和「反政府」，以及有導師樣貌，而這批帖文在短時間內發布，以及被同一批用戶大量分享。記協表示，翌日facebook上亦出現針對相關導師的投訴信樣本，發文者呼籲以「一人一信」方式投訴聯署，這批聯署亦在短時間內被分享至多個群組。

記協表示，在檢視過的帖文中，發現帖文的發表時間接近，當中有數名用戶在發帖文後於短時間內、有系統地將相關帖文轉發至多個facebook群組，相信可能是同一個集團控制一群帳戶的手法，用作恐嚇記者；記協呼籲對滋擾行動知情的人士聯絡和提供資料，亦將會再次向警方重案組提供調查線索。

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