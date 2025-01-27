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牙科街症超額抽籤減 到診率保持百分百 網上登記「甩底」人數稍增 社協稱候補機制見效

【明報專訊】衛生署牙科街症上月底改推網上登記初期病人缺席嚴重，第二周引入臨時超額抽籤和候補機制。網上登記推行近一個月，衛生署回覆本報數據顯示，正逐漸減少超額抽籤數目，到診率過去半個月維持約百分百，而到診者中的候補人數卻微增，由首周44人增至上周57人（見圖），反映原本中籤者「甩底」人數亦稍增。有病人權益代表認為候補機制有效，而為免浪費診症資源，繼續由人手逐個中籤者致電確認出席「似乎走唔甩」。

明報記者 張逸羲

牙科街症去年12月30日推網上登記，首天缺席率約三成。衛生署本月6日引入臨時超額抽籤和候補機制，每天超額抽出少數名額，並致電所有中籤者確認會否出席，若有人表明缺席，會即時致電候補者。職員翌日診症會再核對人數，倘有空缺會聯絡候補頂上。

衛生署回覆本報數據顯示，過去3周原本有1225個名額，8727人登記，即7.12人爭一名額，同期共超額抽籤29人，正陸續減少超額數目，上周超額抽出5人，每日介乎0至2人；到診人數除首周有兩天少於名額1至2人外，其餘日子與名額相同或稍高。惟到診者中屬於候補的人數於過去3周由44人增至57人，反映原本中籤者「甩底」人數稍增。

衛生署稱推出超額抽籤和候補機制後，整體到診人數已超原定服務名額，市民已逐漸熟悉網上預約流程，目前系統運作穩定順暢。該署稱將持續關注市民反饋，分析系統收集數據，並適時檢討與優化抽籤制度，提升系統服務質素。

社協：致電中籤者耗時耗力難免

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，數據反映候補機制有用，避免浪費珍貴醫療資源，無可避免須繼續逐個致電中籤者，即使耗時但難減省行政程序。

至於缺席原因，衛生署稱主要包括牙科診症服務時段須上班上學、身體不適、忘記預約、有突發事件、缺乏洗牙或植牙等所需服務、無人陪同或不識路，以及已自行解決問題。該署稱考慮到市民生活忙碌、不熟街症運作和服務範圍，網上登記系統已清晰列明服務範圍包括止痛和脫牙，並在確認信息新增紅色提醒字眼呼籲「請勿濫用牙科街症服務，將有限名額留給有緊急需要的人士」。

屯門觀塘需求大 周三競爭最烈

該署數據另顯示每逢周三籌號競爭最激烈，首周13.68人爭一名額，第二和第三周分別10.1和7.87人爭一名額，而每周三提供服務診所為觀塘和屯門仁愛牙科診所。彭鴻昌認為市民雖可跨區登記，惟傾向在同區或附近地區就診，認為數據反映觀塘和屯門服務需求較大，建議衛生署檢視數據後靈活調動名額和人手。

相關字詞﹕牙科 網上登記 彭鴻昌 牙科街症 衛生署

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