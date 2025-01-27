樓市下行「貴買平賣」 測量師倡檢討收購模式

何鉅業認為，市建局提出以「動態」管理策略，短期內可控制現金流困境，但在市道改變下「無可能一直等落去」，應考慮市建局是否繼續以過往模式及角色，承擔龐大現金流以推行大型市區重建。他指現有制度下，高昂的收購成本會是市區重建一大障礙，認為應着手檢討現有收購機制，否則難以應付日後更大型重建項目，例如早年落成的大型私人屋苑。

資料顯示，市建局於2022/23及2023/24年度分別錄得35.9億元及39億元淨虧損，是該局相隔20年後再連續兩年蝕錢。行政總監韋志成昨在網誌提到，該局早前先後發行120億元債券及簽訂一筆130億港元5年期定期及循環銀團貸款，補充現金流，以應付正在收購及計劃展開收購的重建項目，用以支付收購和補償的龐大現金開支。