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樓市下行「貴買平賣」 測量師倡檢討收購模式

【明報專訊】建築測量師何鉅業表示，現有市區重建機制下，牽涉業權愈多的項目，收購成本愈高，若加上工程因素，或需更多時間協調處理，在樓市下行期間，市建局一方面要應付龐大收購支出，倘有外在環境因素如樓價和地價影響收入，變成「貴買平賣」，財政上不可持續。他認為市建局短期內可透過調整開展重建項目步伐，例如先啟動規模較細、所涉伙數較少的項目，以減少前期支出、補充現金流，但長遠必須檢討現有重建模式是否可持續。

何鉅業認為，市建局提出以「動態」管理策略，短期內可控制現金流困境，但在市道改變下「無可能一直等落去」，應考慮市建局是否繼續以過往模式及角色，承擔龐大現金流以推行大型市區重建。他指現有制度下，高昂的收購成本會是市區重建一大障礙，認為應着手檢討現有收購機制，否則難以應付日後更大型重建項目，例如早年落成的大型私人屋苑。

資料顯示，市建局於2022/23及2023/24年度分別錄得35.9億元及39億元淨虧損，是該局相隔20年後再連續兩年蝕錢。行政總監韋志成昨在網誌提到，該局早前先後發行120億元債券及簽訂一筆130億港元5年期定期及循環銀團貸款，補充現金流，以應付正在收購及計劃展開收購的重建項目，用以支付收購和補償的龐大現金開支。

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