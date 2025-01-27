兩年未收購 明倫街重建再添變數 市建局：投標短期難復積極 先考慮細項目

韋志成昨日發表網誌表示，現時市建局的業務計劃有4個已獲批但仍未展開收購的重建項目，涉及業權份數介乎70至800多個，局方以「動態」管理策略，考慮項目收購規模以及補償、遷置和工程的複雜性等，調整項目收購步伐，先做較簡單、能盡快平整地盤及招標的項目，加快補充現金流，應付其他較大型項目的支出。該4個項目包括桂香街項目、土瓜灣的靠背壟道公務員建屋合作社項目、土瓜灣明倫街項目，以及土瓜灣道/馬頭角道發展計劃（見表）。

明倫街項目影響千戶百舖 地底有暗渠

韋志成稱，桂香街項目因司法程序影響，未能展開收購；土瓜灣道／馬頭角道發展計劃屬工業樓宇收購，需另訂方案處理。餘下兩個土瓜灣項目中，明倫街項目涉逾820個業權，受影響業主、商戶及租戶合共逾千戶，加上項目範圍內有逾100個地舖需協助搬遷，當中大部分為車房，局方需預留較多資金收購業權、補償和安置租戶等。另外該項目地底有條闊約3.6米的大型暗渠，需與渠務署等部門協調，令項目的地底工程更複雜和耗時。

指靠背壟道項目業權較少 信較快完成

至於靠背壟道項目，他指涉及業權較少，加上項目內絕大部分屬自住業主，無商舖，收購及租戶補償和安置工作「相對簡單」，相信能較快完成。市建局網頁顯示，該項目涉462伙，原預計2033年落成。

韋志成表示，面對舊區及樓宇「雙老化」問題日趨嚴峻，局方要審慎管理現金，平衡已啟動項目內受重建影響居民的意願及其他期待重建的舊區居民處境；同時要考慮當前及預期未來環球經濟和本地樓市狀况的不明朗因素，對市建局就項目提出收購及招標，在現金流及財務穩健方面帶來的影響。

測量師學會：唯推遲方避影響現金流

測量師學會前會長劉振江表示，樓市下行影響市建局財政，市政局已連續兩個年度錄得虧損，早前先後透過發行債券及銀團貸款，以補充現金流，但前期收入大減，劉認為應審慎理財，若涉及受影響業權較多的項目，收購成本相對較高，如再加上工程因素，需較長時間處理，「唯有推遲」開展時間，才可避免進一步影響現金流。

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