工人墮斃撤控僱主 律政司：缺證據

律政司表示，決定就每宗案件作出檢控與否時，須就所得證據及適用法律作客觀和專業分析，並按《檢控守則》行事。

遺孀無奈 質疑證人不出庭即無計可施

工權會和死者太太昨稱對有關回應感無奈和失望，仍然期望律政司長回應他們的疑問，包括如證人不收傳票和不出庭，「是否就沒有其他方法可做？」又說就公司在工作流程安排和安全培訓上，誰應管有消防電梯門鑰匙等，「就算沒有該名證人，是否仍能透過其他工作人員、公司文件等得知一二？」

前年4月25日，死者在觀塘AIA友邦九龍大樓30樓鮮風櫃房內清潔，從該處升降機緊急通道門墮進升降機槽不治。涉事的個人、僱主及物業管理公司其後被控違反《職業安全及健康條例》，包括「沒有確保僱員的安全及健康」和「沒有確保僱員的工作地點是安全的」。工權會日前在公開信稱，律政司在本月6日法庭審訊提出，因「證據不足」撤控。