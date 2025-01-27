兩蚊車門檻調查 逾半贊成調至65歲

羅健熙：年齡層取態分野不大

民調在去年12月至今年1月初以電話方式訪問了943人，對於計劃檢討方向，56%受訪者贊成將優惠門檻調高至65歲，38%表示反對；至於限制長者每月可享優惠的車程次數，則有66%人贊成，29%人反對。羅健熙稱，各年齡層的取態分野不大，在60歲以上受訪者中，贊成兩項檢討方案的比例同樣逾半。他認為結果顯示大多市民的態度理性、客觀和務實，但希望2元優惠別像「無掩雞籠」，相信調整政策不會導致「災難性」反響。

調查結果亦顯示，68%受訪者對於60歲或以上長者享有乘車優惠表示滿意，73%市民認為計劃有助長者投入經濟和社會活動。

66%撐限制每月優惠車程上限

被問到具體建議方案，羅健熙解釋，由於民調沒法涵蓋所有檢討方案，難言哪個方案獲最多支持，加上沒有長者乘車數據在手，現階段未能提出建議。他冀政府公開長者乘車數據，予社會討論最具效益的檢討方案。

民主黨亦促請巴士公司盡快全面實行分段收費，調低「長車短搭」票價，料能減低政府補貼開支，並惠及普羅市民。現時長者乘港鐵離境沒有2元優惠，惟前往口岸的巴士線則有2元優惠，民主黨稱巴士公司近年大幅提高離境線收費，導致政府補貼增加，建議兩者看齊不提供優惠。