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高拔陞：醫護加班擬按量計薪 社協憂「衝症」 促確保不影響安全醫療質素

【明報專訊】醫管局早前成立改革委員會落實檢討建議，包括研究在員工薪酬制度加入獎罰機制。醫管局行政總裁高拔陞昨透露，正初步試行醫護加班由時薪改按工作量計薪。據悉醫管局擬先在可規範標準的指定程序試行，以減低風險並確保專業水平，例如放射科計算影像數量，不排除將來擴展至普通科或專科門診診症數目。有病人權益代表憂慮「多勞多得」或令醫生「衝症」，設計薪酬安排須確保不能影響病人安全和醫療質素。

據悉可規範標準程序先試行 如放射科

高拔陞昨於無綫《講清講楚》說，已希望檢討薪酬架構多年，擬更清晰為表現良好的員工提供鼓勵和獎賞，「做得不理想都應該影響（薪酬）」，強調無關政府財赤。被問會否影響醫護士氣，他稱曾就檢討內容走訪不同聯網召開員工大會，大部分員工支持。

稱大部分員工支持薪酬表現掛鈎

高拔陞透露正初步試行在員工加班的特別酬金計劃改計工作量，「譬如你做了幾多報告，做了幾多檢查」，以增加員工動力。據醫管局最新年報，該局2023/24年度通過推行團隊件工制薪酬計劃，應付非緊急白內障手術服務需求，並在放射科醫生引入個案報酬方式，提高報告撰寫能力。

據悉，醫管局擬先在放射科加班酬金改按影像數量計算，另考慮到部分眼科手術流轉速度較慢，故引入件工制，即按手術量計薪。據悉該局原則是在可規範標準的程序試行，並須顧及專業水平，以免個別醫生「衝症」而降低質素，曾研究何謂「合理生產力」，不排除在計算工作項目數量時封頂。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，醫管局須確保不影響診症和治療專業水平，若危及病人安全是不可接受。他相信在放射診斷試行較易落實，但並非所有專科均適合，「例如內科看症現在已經三五分鐘一個，難道要再壓縮？」又稱若以醫生轉介病人檢查等計算特別酬金，或會造成過度檢查，須仔細和精準設計安排。

林哲玄質疑鼓勵加班時段才出報告

立法會醫衛界議員林哲玄贊同醫管局設法提升員工工作動力，但質疑下班前後計薪方法不同，是否鼓勵同事下班後加速出報告，「如果你公司5時前按合約工作時數出糧，5時後按工作量（譬如出稿字數），你會幾點鐘交稿？」他認為問題在於士氣和工作量過多。

財赤方面，高拔陞稱醫管局一向緊張善用公共資源，提到內地醫療儀器水平高、價錢相宜，可向內地採購儀器和藥物以減省成本。被問財赤會否影響第二個10年醫院發展計劃，他稱醫院規劃很長遠，仍在進行，現時評論是言之過早。

相關字詞﹕醫管局改革 薪酬 高拔陞 醫管局

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