明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

按使用人數計算月費年費

【明報專訊】金匱醫學科技（RaphAI Health Technologies）共同創辦人兼行政總裁黃俊表示，FlexMSK由去年中開始正式銷售。收費方式純粹以使用者的人數來計算月費或年費，每名使用者的使用時間不限。現時已有兩家本地中學購買了全校學生的使用權，還有大約8間中學和兩間小學商討中。

據悉，世界衛生組織（WHO）近年建議，5至17歲的兒童和青少年平均每日應做最少60分鐘的中等至劇烈強度的體能活動（簡稱「MVPA60」）。教育局為了配合這項建議，支援學校營造體育氛圍，向每間公營和直資學校發放15萬元的一筆過津貼，讓學校在2026/2027學年或之前運用來舉辦相關活動及計劃。黃俊沒透露每個FlexMSK使用者的月費或年費是多少，但就表示，15萬元的一筆過津貼，應該足夠讓全校學生使用FlexMSK兩至三年。

至於本地公立醫院方面，該公司亦曾向醫管局屬下多個聯網介紹FlexMSK，並和醫管局內部的創科部門交流。但暫時還未有本地公立醫院開始試用或正式付款使用。

現時該公司在香港和廣州共有大約10名員工，大部分是軟件工程師。他估計，隨着收入增長，該公司明年有機會收支平衡。但由於開拓外國市場難免也要設立一些分公司，所以該公司亦計劃今年內做一次A輪融資。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

兩年未收購 明倫街重建再添變數 市建局：投標短期難復積極 先考慮細項目
兩年未收購 明倫街重建再添變數 市建局：投標短期難復積極 先考慮細項目
樓市下行「貴買平賣」 測量師倡檢討收購模式
樓市下行「貴買平賣」 測量師倡檢討收購模式
女子遭禁錮近一月滿身瘀不治 7人被捕
女子遭禁錮近一月滿身瘀不治 7人被捕
牙科街症超額抽籤減 到診率保持百分百 網上登記「甩底」人數稍增 社協稱候補機制見效
牙科街症超額抽籤減 到診率保持百分百 網上登記「甩底」人數稍增 社協稱候補機制見效
東岸板道西段開放使用
東岸板道西段開放使用
發帖批《大學線》者 記協指與滋擾記者用戶相同
發帖批《大學線》者 記協指與滋擾記者用戶相同
藝術家程展緯稱要求恢復飯鐘錢後 遭麥當勞解僱
藝術家程展緯稱要求恢復飯鐘錢後 遭麥當勞解僱
大嶼山迪欣湖叢林現焦屍 身分未明
大嶼山迪欣湖叢林現焦屍 身分未明
高拔陞：醫護加班擬按量計薪 社協憂「衝症」 促確保不影響安全醫療質素
高拔陞：醫護加班擬按量計薪 社協憂「衝症」 促確保不影響安全醫療質素
兩蚊車門檻調查 逾半贊成調至65歲
兩蚊車門檻調查 逾半贊成調至65歲
工人墮斃撤控僱主 律政司：缺證據
工人墮斃撤控僱主 律政司：缺證據
李家超訪基層做盆菜、湯丸 稱年內增3社區客廳
李家超訪基層做盆菜、湯丸 稱年內增3社區客廳
染流感入院兒童增 高拔陞籲打針減併發症
染流感入院兒童增 高拔陞籲打針減併發症
美議員推制裁港官名單 民建聯抗議
美議員推制裁港官名單 民建聯抗議
體感AI加持 在家可做物理治療
體感AI加持 在家可做物理治療
灣區熱搜：退伍兵軍隊級家政 高規格吸回頭客 被子毛巾疊「豆腐塊」 戶主可效教官白手套驗收
灣區熱搜：退伍兵軍隊級家政 高規格吸回頭客 被子毛巾疊「豆腐塊」 戶主可效教官白手套驗收
灣區熱搜：「男性家政」惹慮 部隊標準改偏見
灣區熱搜：「男性家政」惹慮 部隊標準改偏見
灣區熱搜：免費服務建口碑 創業一月吸百萬投資
灣區熱搜：免費服務建口碑 創業一月吸百萬投資
【Emily】甘神父聲援囚友 政總外露宿絕食
【Emily】甘神父聲援囚友 政總外露宿絕食
【Emily】葉劉雀躍去論壇 「碧咸都係WEF嘉賓」
【Emily】葉劉雀躍去論壇 「碧咸都係WEF嘉賓」
【Emily】煤氣公司研控制器 上門加裝助遙距熄火
【Emily】煤氣公司研控制器 上門加裝助遙距熄火
【Emily】人才辦新春義工活動 內地書法家教學童揮毫
【Emily】人才辦新春義工活動 內地書法家教學童揮毫
【Emily】愛嬰港怡教袋鼠式護理 早產媽媽話BB有進步
【Emily】愛嬰港怡教袋鼠式護理 早產媽媽話BB有進步