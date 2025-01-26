底面真鈔夾練功券騙金鏈手表 4人被捕

【明報專訊】中區警區搗破兩宗詐騙案件，兩名賣家分別在1月中網上出售金鏈和手表，被騙徒以俗稱「練功券」的假鈔作保證金，以驗貨為名帶走財物。警方經深入調查，於周四（23日）一連3日共拘捕3男1女，年齡介乎15至45歲，其中15歲少年暫控一項「以欺詐手段取得財物」罪，其餘3人仍被拘留調查，案件交由中區重案組第二隊跟進，被騙去的貨物下落仍有待追查。
藉詞驗貨一去不返 暫控15歲少年
中區警區刑事部督察曾健華表示，本月有兩名賣家分別在網上社交平台發文出售手表及金鏈，其後分別收到私訊接洽，並相約賣家到中區共享辦公室交收。賣家帶同貨品到達該共享辦公室與4人會面，其間有人將裝在透明膠袋的一疊疑似鈔票交給賣家作為保證金，並以檢驗手表和金鏈等藉口離開，一去不返。
賣家其後察覺有可疑，打開裝有鈔票膠袋點算時，始揭發該「保證金」只有底面兩張為真的500元鈔票，其餘夾在中間的均為「練功券」假鈔。兩賣家分別在1月21及23日報案，中區警區刑事部與港島總區刑事部展開聯合行動，翻查閉路電視及深入調查，於1月23至25日先後拘捕3男1女。
警方表示，仍在調查兩宗案件是否涉及更多騙徒。據了解，兩案事主分別被騙去一條約值9萬元金鏈及一隻約值16萬元手表，兩案分別檢獲199張及300張「練功券」假鈔。