底面真鈔夾練功券騙金鏈手表 4人被捕

藉詞驗貨一去不返 暫控15歲少年

中區警區刑事部督察曾健華表示，本月有兩名賣家分別在網上社交平台發文出售手表及金鏈，其後分別收到私訊接洽，並相約賣家到中區共享辦公室交收。賣家帶同貨品到達該共享辦公室與4人會面，其間有人將裝在透明膠袋的一疊疑似鈔票交給賣家作為保證金，並以檢驗手表和金鏈等藉口離開，一去不返。

賣家其後察覺有可疑，打開裝有鈔票膠袋點算時，始揭發該「保證金」只有底面兩張為真的500元鈔票，其餘夾在中間的均為「練功券」假鈔。兩賣家分別在1月21及23日報案，中區警區刑事部與港島總區刑事部展開聯合行動，翻查閉路電視及深入調查，於1月23至25日先後拘捕3男1女。

警方表示，仍在調查兩宗案件是否涉及更多騙徒。據了解，兩案事主分別被騙去一條約值9萬元金鏈及一隻約值16萬元手表，兩案分別檢獲199張及300張「練功券」假鈔。