美國會議員再提制裁港官法案 政府強烈譴責

促檢視48名未受制裁者

涵張舉能林定國蕭澤頤

美國國會外交事務東亞及太平洋小組委員會主席金映玉表示，提出制裁相關的法案，目的是追究香港官員侵犯人權的責任。法案提出更新正受美國制裁本港及中央駐港官員的最新角色，包括特首李家超、政務司長陳國基、保安局長鄧炳強及中聯辦主任鄭雁雄，並要求美國政府檢視48名未受制裁的本港官員和司法人員等，列入考慮制裁名單，包括律政司長林定國、國安委秘書長歐智光、警務處長蕭澤頤、終審法院首席法官張舉能等。

特區政府發言人稱，特區有維護國家安全的憲制責任，對所謂制裁嗤之以鼻，定當繼續堅定不移履行維護國家安全責任，並強烈敦促有關美國政客立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

另外，律師公會會長湯文龍24日及25日出席意大利米蘭法律年度開啟典禮，為新冠疫情後首次與當地同業面對面聯繫，形容兩地均面向世界，法律界有相似的優勢和執業挑戰。湯文龍出席了有關訴訟資助和法律保險的會議，探討訴訟資助的起源和運作、訴訟債權作為資助工具的買賣操作，並參與有關律師客戶法律合約以及訴訟資助的討論，以及本港《仲裁條例》下，有關仲裁資助選項的法律框架等。