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港聞二

取消百航班 陳美寶：灣航需賠償挽信心

【明報專訊】大灣區航空取消2月至3月逾百班機，引起社會關注，運輸及物流局長陳美寶昨在港台節目《星期六問責》再回應事件，認為灣航需提供適當賠償，以重建顧客信心，又相信新飛機延遲交付，灣航理應早有預案，故未必是取消航班的主要原因，重申已要求灣航交報告，未來會關注灣航如何有序和審慎拓展航點。

灣航過往曾有多條航線，例如往返新加坡、胡志明市等營運數月便取消。陳美寶昨被問到，是否代表灣航市場評估有問題、政府日後會否要求申辦航點前做好調查，陳稱灣航正循開拓新興旅遊點方向尋找定位，相信航空公司要「儲客」，而運物局及空運牌照局接受申請航點時會檢視商業計劃，其後亦設機制定期檢視。陳稱，當局期望灣航在復活節高峰期準備好，不要再令政府及市民失望。另外，機管局提出發展機場城市「SKYTOPIA」，耗資1000億元，其中300億元由機管局承擔。有意見擔心餘下700億元經全球招商的項目，部分最終需由機管局接手。陳美寶稱，機場城市內每個項目均會有詳細財務分析及預算，她作為機管局董事之一，亦會檢視該局有序運用財政資源。

盼東九集運盡快上馬

設計可「邊做邊加邊改」

至於啟德及東九龍綠色集體運輸系統將在今明兩年招標，陳稱社會對走線仍有不少意見，項目招標後要再詳細設計，認為可「邊做邊加、邊做邊改」，現期望盡快推進項目上馬。

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