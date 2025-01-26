取消百航班 陳美寶：灣航需賠償挽信心

灣航過往曾有多條航線，例如往返新加坡、胡志明市等營運數月便取消。陳美寶昨被問到，是否代表灣航市場評估有問題、政府日後會否要求申辦航點前做好調查，陳稱灣航正循開拓新興旅遊點方向尋找定位，相信航空公司要「儲客」，而運物局及空運牌照局接受申請航點時會檢視商業計劃，其後亦設機制定期檢視。陳稱，當局期望灣航在復活節高峰期準備好，不要再令政府及市民失望。另外，機管局提出發展機場城市「SKYTOPIA」，耗資1000億元，其中300億元由機管局承擔。有意見擔心餘下700億元經全球招商的項目，部分最終需由機管局接手。陳美寶稱，機場城市內每個項目均會有詳細財務分析及預算，她作為機管局董事之一，亦會檢視該局有序運用財政資源。

盼東九集運盡快上馬

設計可「邊做邊加邊改」

至於啟德及東九龍綠色集體運輸系統將在今明兩年招標，陳稱社會對走線仍有不少意見，項目招標後要再詳細設計，認為可「邊做邊加、邊做邊改」，現期望盡快推進項目上馬。