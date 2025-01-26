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港聞

港聞二

年初七體育園5萬人測試 港超聯U22賽派飛入場

【明報專訊】啟德體育園主場館年初七（2月4日）將再舉行測試賽，據悉當日主場館將上演傑志對北區的港超聯U22聯賽，預計有5萬名觀眾入場。足總主席貝鈞奇昨向本報確認相關安排，並稱因U22聯賽並非售票賽事，預計屆時將派飛入場，具體安排仍在商討。

貝鈞奇稱，聯賽原在將軍澳足球訓練中心舉行，今次移師啟德園區作為測試賽。當局預計有5萬人入場，意味會坐滿主場館，而主場館亦將是首次上演足球賽。公務員事務局長楊何蓓茵昨在facebook發帖，稱年初七的測試賽將有數萬名公務員參與。

前晚演練規模最大

陳美寶：45分鐘消化人潮符預期

啟德體育園近期接連測試演練，前晚演練為至今規模最大，涉6.3萬人。楊何蓓茵昨稱，前晚有4.8萬名公務員參與演練，是次測試3個場館同時間舉辦活動的進場和離場安排，以及公共運輸及周邊設施承載能力。她說，前晚6時起開放場館供觀眾入場，晚上7時多為入場高峰，雖入場人數非常多，但秩序很好，形容最終演練順暢有序完成，場內外各工作單位協作溝通良好。

運輸及物流局長陳美寶昨在港台節目《星期六問責》稱，前晚需疏散的人流為園區容量上限，用意為作高壓測試，而港鐵因應演練，以類似平日繁忙時間的班次提供服務，並安排每隔一班車便有空載列車前往啟德站接載乘客，大部分市民到月台後第一班車便可上車，最終約45分鐘完全消化人潮，符合當局預期。

陳提到，她前晚往返園區均乘搭港鐵，啟德站及宋皇臺站部分出口只供入或出站，她昨向港鐵提出，可視乎兩站的人流在車廂內廣播，鼓勵及疏導市民到較少人的車站離開。

除港鐵，陳美寶說當局前晚安排了10條專營巴士特別路線，使用率相當高且超出局方預期，83部巴士共接載7300名乘客。她表示，局方制定路線時的構思，是接載市民到某地點後轉乘其他交通工具，以兩程車到家；的士則有130部到場接載。

保安局長鄧炳強昨在商台《政經星期六》稱，演練整體順利，對日後協助涉5萬人演出的疏散信心大增，他說警方曾於人多時，在車站作「潮水式控制」，市民等候2至3分鐘已可進入車站。

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