兩年3人吸水煙中毒 有人記憶衰退 衛署掃水煙吧票控5客室內吸煙 研控店方教唆

涉案酒吧無牌 專做相熟女客生意

衛生署控煙酒辦人員前日（24日）深夜展開代號「菸滅」的行動，打擊在禁煙區非法吸水煙，於銅鑼灣霎東街11號一間主要供應水煙的無牌酒吧放蛇，行動中向5名顧客發出室內吸煙告票，並檢獲6支水煙槍。據悉，該酒吧運作約兩年，主要招待熟客及年輕女顧客，酒吧亦提供不同口味水煙，價錢為488元。酒吧大門平日反鎖，顧客需拍門，由職員透過防盜眼審視始可進入。

據了解，控煙酒辦人員接獲情報，安排兩名年輕女職員放蛇，成功進入酒吧，並發現有顧客吸水煙，控煙酒辦向非法吸水煙者發出共5張定額罰款通知書。調查仍在進行，控煙酒辦亦會考慮向涉嫌協助及教唆吸煙罪行的酒吧經營者提出檢控，並將個案轉介酒牌局跟進。

衛生署發言人提醒市民，水煙亦是吸煙產品，它所用的助燃物（如煤炭）在燃燒時會產生一氧化碳。暴露於低濃度一氧化碳者可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；暴露於高濃度者則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

酒客一氧化碳中毒

醫生：以為醉酒未必求醫

東區醫院高壓氧治療中心醫生主管鄧建邦接受傳媒訪問時解釋，水煙的顧客除了吸水煙外也會喝酒，他們以為症狀只是飲醉而沒去求醫，故求醫的病人遠遠少於實際一氧化碳中毒者。

衛生署控煙酒辦去年共採取162次針對在禁煙區非法吸食水煙的行動、向違例吸煙者發出162張定額罰款通知書，並向違反其他相關罪行的店員及酒吧或食肆負責人發出89張傳票。

按現行條例，禁止任何人於法定禁煙區吸煙，違者可罰款1500元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高罰款5萬元。