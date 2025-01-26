熟客送別羅富記 歎不變鯪味人味

羅富記創於1959年，其擺花街分店有14張枱，昨午店外一度有10多人等候堂食，下午1時半粥與麵已售罄。有着爽朗笑聲的收銀員孔女士一邊向詢問的客人重複「賣晒喇」，一邊回應着客人的告別與祝福，「都祝你身體健康」，店舖角落則堆放熟客送來的水果。

重溫童年「吃法」 魚球「細咗」味相同

霍女士幼時與母親第一次到羅富記食鯪魚球，至今已光顧該店四五十年，見證店舖從「大馬路」開到「電車路」，再到「擺花街」。她昨與中學同學李女士再來重溫童年回憶，笑稱現時魚球比之前「細咗，蜆蚧汁都稀咗」，但味道始終如一。李女士早年已移民加拿大，近日短暫回港，特意最後一次光顧羅富記。

二人都說老字號人情味最溫暖，店員親和，霍女士更形容是「返屋企食粥食麵」，猶記得小時候盛載魚球的碟「嗰邊崩咗」。霍女士還說，小時候未學會用筷子，只能用一根筷子「拮魚球」，她們昨最後一次如幼時般拮起魚球「乾杯」，滿是儀式感。

慕名旅客吃到最後兩碗 讚地道特色

山東旅客趙先生一家三口昨慕名前來，他說有香港朋友推薦這間老字號，三人更幸運吃到最後兩碗麵，「本來想叫3碗，都沒有了」。趙太讚魚球和麵皆有「香港的特色」，非常地道。他們今次計劃留港一周，會繼續尋覓老字號。

不捨的還有店員。林師傅24歲起到羅富記煮粥，自擺花街分店開業起一煮32年。他說，老闆年初通知他和一個老伙計結業安排，自己本來計劃做完今年便退休，對於結業「肯定有不捨得」，認為老字號沒能繼續傳承有些可惜，但對自己則「做到𠵱家都冇乜遺憾」。

師傅讚老闆「好到無得講」 尊重將移民

林師傅提到老闆，讚他對伙計好到「冇得講」，已出齊薪金及長期服務金。他尊重老闆結業決定，提及老闆將和兒子移民加拿大，「要為子女前途着想」。

羅富記多年來以蜆蚧鯪魚球、粥品、細蓉（雲吞麵）等聞名，如今是第三代。羅富記曾有幅逾50年歷史的「鯪魚形」藍底紅字霓虹招牌，後因政府規管被清拆，收藏於M+。

明報記者