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港聞

港聞二

遭電騙內地生 近八成首年來港

【明報專訊】近月本港部分大學累計約百名學生墮騙案，共被騙數千萬元，其中港大要求各學院學生在限期前完成防騙測驗。警務處長蕭澤頤昨稱，近八成內地生受害人是首年來港，部分騙徒開學前接觸學生。對於坊間認為防騙測驗是「小題大做」，他反問若受害人是親友，會否希望警方做更多宣傳；又稱將推廣防騙測驗至其他大學，強調非不填問卷學生便不准來港，而是要確保每名內地生收到相關信息。

部分開學前已被接觸 防騙測驗將擴

蕭澤頤昨出席警察學院結業會操後，主動提及內地生在港受騙情况。他估計，因內地生首年來港，對本港環境不熟悉，加上騙徒為免內地生開學後接觸到防騙宣傳，故開學前已接觸他們。他稱，警方在校內及社交平台等做大量防騙宣傳，「甚至在廁所都張貼宣傳單張」，但很多受害學生認為事不關己而未有理會。

去年首11月，警方接獲騙案較前年同期升約8.7%。蕭澤頤表示，前年首11個月與2022年同期比較，騙案升幅約45%，2022年首11個月則比2021年同期升約48%，認為去年情况有改善，但期望做好宣傳，減低騙案。

輕生內地生父錄音籲採「有力措施」

一名內地男學生前年在港墮入「假冒內地官員」電騙，被騙約200萬元後內疚而輕生。蕭澤頤引述死者父親錄音，呼籲社會各界推出「實質而有力的措施和手段」，保障來港學生不被詐騙分子傷害。他稱，上月曾向本港8間大學校長分享騙案情况，各大學正思考如何將防騙信息推廣至每個學生。

今年已錄16宗 涉近2000萬

保安局長鄧炳強昨在商台《政經星期六》表示，去年有318宗內地生遭詐騙案件，大部分涉「假冒官員」，涉款逾2.3億元；而今年已錄得16宗相關騙案，涉款近2000萬元，其中一宗逾900萬元。他稱，當局正與內地部門商討，向申請簽證內地生給予誘騙手法等資訊，強調絕不會因學生無填防騙問卷就不發放簽證，兩者不會掛鈎。

相關字詞﹕防騙測驗 保安局 詐騙案 警方

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