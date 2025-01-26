緬甸獲救男子明返港 鄧炳強：爭過年前帶回受困10人

多名港人疑被誘騙到東南亞被禁錮從事非法工作，鄧炳強昨在商台《政經星期六》稱，現時仍有10名港人身處東南亞，其中9人在緬甸、一人在柬埔寨。局方稱該名獲釋29歲男子抵達曼谷後，專責小組成員周五（24日）在拘留中心與他見面。鄧炳強引述成員稱事主很感動，形容「差不多要相擁而哭般」，鄧又提到，與泰國當局共同目標是讓事主在農曆新年前回港。

余德寶：家屬未聯上 憂情緒健康

協助被誘港人家屬的油尖旺區前區議員余德寶昨在facebook引述家屬稱，與事主失聯長達4個月，形容由緬甸詐騙園區到泰國，以至明日返港「總算是千辛萬苦」。他說家屬現時未能與事主直接聯繫，擔心事主情緒和健康，但認為能團聚是「最好新年禮物」，期望其他家屬能早日團聚。

鄧感謝幫助 惟公開細節不利營救

鄧炳強稱，專責小組自2022年起成立已協助46名港人，其中43人已回港，另3人稱毋須回港；去年第二季再接獲港人求助，小組隨即與泰國當局聯繫，形容工作一直無停，但不會一直公開行動，以免影響營救。他再次不點名感謝余德寶幫助家屬，但重申拯救需時，向公眾透露過多細節或不利營救，「若把家屬告訴你的事情，說成好像自己帶隊營救，對整件事未必有好處」。

議員盼總結經驗 製針對宣傳

警務處長蕭澤頤昨出席警察學院結業會操後，提醒市民要對毋須任何學歷的高薪招聘廣告抱懷疑態度，「無咁大隻蛤乸隨街跳」，呼籲家庭成員有責任互相提醒。對於如何做防騙宣傳，立法會保安事務委員會委員陳克勤認為，專責小組工作有成效，由於詐騙個案屬跨國及產業化，誘騙手法不斷改變，期望相關部門總結返港事主經歷，配合與各方交流獲得的情報，制定更具時效及針對的防騙宣傳資訊。