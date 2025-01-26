明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

緬甸獲救男子明返港 鄧炳強：爭過年前帶回受困10人

【明報專訊】早前再多一名被誘騙到東南亞禁錮的港人獲釋，保安局昨發新聞稿稱，該名29歲男子在緬甸被禁錮從事非法工作，日前獲救及安全抵達泰國，精神和身體狀况良好，明日將與專責小組成員一同返港。至於營救10名被困港人的行動，局長鄧炳強昨稱一直無停止，至今仍能聯絡到有關港人，目前安全；港府會與泰國、緬甸及內地當局商討，希望盡快帶他們回港。

多名港人疑被誘騙到東南亞被禁錮從事非法工作，鄧炳強昨在商台《政經星期六》稱，現時仍有10名港人身處東南亞，其中9人在緬甸、一人在柬埔寨。局方稱該名獲釋29歲男子抵達曼谷後，專責小組成員周五（24日）在拘留中心與他見面。鄧炳強引述成員稱事主很感動，形容「差不多要相擁而哭般」，鄧又提到，與泰國當局共同目標是讓事主在農曆新年前回港。

余德寶：家屬未聯上 憂情緒健康

協助被誘港人家屬的油尖旺區前區議員余德寶昨在facebook引述家屬稱，與事主失聯長達4個月，形容由緬甸詐騙園區到泰國，以至明日返港「總算是千辛萬苦」。他說家屬現時未能與事主直接聯繫，擔心事主情緒和健康，但認為能團聚是「最好新年禮物」，期望其他家屬能早日團聚。

鄧感謝幫助 惟公開細節不利營救

鄧炳強稱，專責小組自2022年起成立已協助46名港人，其中43人已回港，另3人稱毋須回港；去年第二季再接獲港人求助，小組隨即與泰國當局聯繫，形容工作一直無停，但不會一直公開行動，以免影響營救。他再次不點名感謝余德寶幫助家屬，但重申拯救需時，向公眾透露過多細節或不利營救，「若把家屬告訴你的事情，說成好像自己帶隊營救，對整件事未必有好處」。

議員盼總結經驗 製針對宣傳

警務處長蕭澤頤昨出席警察學院結業會操後，提醒市民要對毋須任何學歷的高薪招聘廣告抱懷疑態度，「無咁大隻蛤乸隨街跳」，呼籲家庭成員有責任互相提醒。對於如何做防騙宣傳，立法會保安事務委員會委員陳克勤認為，專責小組工作有成效，由於詐騙個案屬跨國及產業化，誘騙手法不斷改變，期望相關部門總結返港事主經歷，配合與各方交流獲得的情報，制定更具時效及針對的防騙宣傳資訊。

相關字詞﹕防騙 保安局 東南亞騙案

上 / 下一篇新聞