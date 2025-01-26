避路障遭警追截 名廚拒吹波被捕 下車滿身酒氣語無倫次

本報記者昨午透過電話聯絡到周世韜，對方稱「我無事，多謝你關心」，細節留待公關代為回應。至昨晚再透過短訊回覆稱「我一切安好，謝謝」。據餐廳網頁，周世韜15歲入行，20歲成為餐廳大廚，入廚逾25年，先後於John Anthony、Dim Sum Library及胡同等多間食府擔任行政總廚，目前為唐述廚藝總監。本報昨亦就案件向唐述查詢會否影響營運，截稿前未獲回覆。

車上台女客未能出示護照被帶走

港島總區交通部昨凌晨4時許於灣仔告士打道近盧押道設置路障，其間一輛白色寶馬私家車駛近，隨即加速由另一路口離開，警員認為可疑遂尾隨窮追，私家車沿告士打道、盧押道、謝斐道、駱克道、菲林明道狂飈約750米，最後在菲林明道和港灣道交界被警方截停。

現場消息稱，司機滿身酒氣，胡言亂語並聲稱認識多名城中名人，並拒絕酒精呼氣測試，被警員拘捕。

司機事後報稱頸痛，由救護車送往律敦治醫院檢查。警方經調查後以拒絕提供呼氣測試拘捕41歲周姓男司機。他已獲准保釋候查。此外，私家車有一名來自台灣的女乘客，她未能出示護照，警方將她帶走，跟進是否涉逾期居留。

根據《道路交通條例》，拒絕提供呼氣測試等同酒後駕駛最高第三級的刑罰，最高可判監3年及罰款2.5萬元，首次定罪停牌最少兩年，被記10分違例駕駛記分及強制修讀駕駛改進課程。