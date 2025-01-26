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料賣地不止收40億 甯漢豪：回暖需時

【明報專訊】政府本財政年度賣地成績未如理想，截至去年底賣地收益僅約40多億元，只及《財政預算案》估算330億元約12%。發展局長甯漢豪表示，相信本財政年度賣地收入不止40多億元，但會與原先估算330億元有差距，因地產市道未完全恢復，需時回暖，認為屬可理解的局面。她又說面對財赤，非主要房屋項目或調整步伐，但強調不存在放棄發展交椅洲人工島。

不怕東涌地再流標

稱大圍地入標踴躍

政府最近重推2023年流標的東涌新市鎮擴展區一幅住宅用地，甯漢豪昨在商台節目《政經星期六》被問會否擔心再次流標時稱，對今次重推土地仍有信心；東涌新市鎮擴展區位於機場城市對面，未來5年期有3萬伙公營房屋入伙，東涌新鐵路站最快2029年啟用，而正招標用地最遲2031年有新樓推出，屆時社區已建成，對此審慎樂觀。她提及前日截標的一幅大圍用地收到不少入標。

財赤下公園等工程或延後

不放棄交椅洲人工島

甯漢豪說，政府去年公布未來4年工務工程平均每年開支900億元，下月發表的財政預算案將再公布多一年工務工程預算，所有項目包括北部都會區發展料能在預算指標下完成。她說面對財赤要調整發展項目優次，非主要房屋項目如美化海濱及公園設施工程等，或要調整步伐。

甯表示政府不存在放棄發展交椅洲人工島，最重要是切實推進準備工作，在合適時機可動工。她強調相關工程要有優次，填海的1000公頃可有多項財務安排，舉例可引入融資及片區開發；另正研究能否「攤長」工程。甯說，就算本屆政府任內未能展開填海工程，交椅洲發展仍是香港未來需要的項目。

被問本財政年度私人單位供應只有8300多伙，僅及預計目標約六成三，甯漢豪說要按市場環境推出土地，不能強推，而過去4年私人房屋供應超標完成，足以抵銷本年度私樓不足情况。

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