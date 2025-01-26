律政司撤控僱主 墮斃工人家屬發信質疑

事發於2023年4月，死者在觀塘AIA友邦九龍大樓30樓的鮮風櫃房內清潔，從該處升降機緊急通道門墮進升降機槽不治。本報昨就事件向律政司查詢，包括撤銷起訴相關者的理據等，至截稿前未獲回覆。

「工友犧牲，卻無審訊機會」

死者家屬與工權會在公開信提到，涉事的個人、僱主及物業管理公司被控違反《職業安全及健康條例》，包括「沒有確保僱員的安全及健康」和「沒有確保僱員的工作地點是安全的」；律政司在本月6日法庭審訊中提出，因「證據不足」撤控。

工權會：家屬情緒受困

將索勞處報告 考慮民事索償

公開信表示對律政司的決定感詫異和不忿，形容「詫異」在於「控方證人原來可以不收傳票、不出庭，整個案件就只能終止」，「不忿」則在於「工友犧牲了，卻沒有換得一個審訊的機會」。公開信關注當局是否可採取「更積極的方法」，包括質問整個工作流程是否符合安全、升降機緊急通道門匙為何落入清潔工手中、由誰指派工作、僱主有否提供安全訓練等，他們期待透過法庭審訊得知真相，最終失望而回。

蕭倩文回應本報稱，律政司撤控後，家屬無法再循刑事追究，工權會只能協助家屬向勞工處取回調查報告，以讓家屬得知事故經過，他們已獲處方回覆願意配合，將向家屬提供報告。蕭稱，死者遺孀一直傷痛，現正任職保安員，冀透過了解物業管理的鑰匙保管程序，追尋真相；家屬目前正循工傷追討，亦期望透過調查報告了解有哪些單位或個人需要負責，考慮是否民事索償。