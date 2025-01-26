工傷病假未獲薪 裝修工一度瞓街 求助勞處追討逾年未果 處方：事主曾失聯

明報記者 江麗盈

僱主有報工傷 曾給3.8萬

張師傅在事故中多條肋骨及盆骨骨折，醫院至今為他簽發數以月計病假紙，目前他仍在放病假。其僱主事後有向勞工處呈報，雖然呈報表格中所寫傷勢與張師傅所述有出入，但僱主於表格中承認張於工作期間受傷。

按《僱員補償條例》，僱主須向工傷僱員支付按期付款、即工傷病假薪金，惟涉事僱主事後僅向張支付一筆約3.8萬元款項，此後一直拖欠工傷病假薪金。以張月薪約3.8萬元計，拖欠款項累計至少60萬元。張去年多次向勞工處求助，仍無法取得款項，其間因無法工作，積蓄耗光，去年11月露宿街頭，在社協幫助下入住宿舍。

勞處：多次促發薪 曾邀事主指證

據勞工處僱傭申索調查科回覆社協的信件，處方稱得悉事主遭拖欠工傷病假薪金後，已多次督促僱主支付，並發信提醒。就僱主涉違《僱員補償條例》，調查科稱曾邀請張做控方證人，但調查期間與他失去聯絡，未能進一步調查，至今年1月重新聯絡到張，會繼續密切跟進個案。

吳衛東表示，張被拖欠工傷病假薪金逾年，勞工處至今仍在調查，認為拖得太久。吳說，即使事主擔任控方證人，勞工處成功檢控，僱主按例遭判罰，相關檢控結果無助於張追討工傷病假薪金，認為現有做法不足以保障勞工。

社協：檢控無助追薪 保障不足

據勞工處數字，過去3年就僱主沒支付工傷病假薪金涉違《僱員補償條例》共有379張已完成聆訊傳票，當中307張被定罪。因僱員未應邀做控方證人、處方終沒檢控僱主的數字則未有備存。

勞工處表示，接獲工傷僱員被拖欠工傷病假薪金的個案後，會向僱傭雙方解釋法例條文，提醒僱主須依時支付工傷病假薪金，同時檢視個案詳情及蒐集資料，若發現僱主涉違例，會邀請有關僱員做控方證人，並展開刑事調查，有足夠證據會檢控僱主。

就調查及蒐證方法、以至提出檢控所需時間，勞工處稱正如一般刑事案，需視乎個案複雜程度、涉案資料多寡、是否需要徵詢律政司意見等因素而定，惟無論如何，會盡快處理每宗涉嫌違例案件，確保調查及檢控迅速並妥善進行。處方續稱，工傷僱員如未能獲得《僱員補償條例》下的補償，可經法院追討有關款項，如有需要也會協助僱員申請法援。

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