老鼠膠誤黏動物 愛協年救逾120隻 倡發牌監管 漁署：暫無計劃禁用

明報記者 江麗盈

多涉雀鳥 亦有貓蛇蜥蜴

去年首11個月，愛協督察共拯救120隻被老鼠膠黏着的動物，2023年全年則拯救153隻。愛協檢核部總督察梁兆麟稱，從數字估算，相信兩年情况相若，而被拯救動物大多是雀鳥，也遇過貓、蜥蜴甚至蛇被黏着。據嘉道理農場資料，曾誤中老鼠膠的鳥類多達25種，當中鵲鴝、珠頸斑鳩、白頭鵯等所有野生鳥類均受《野生動物保護條例》保護。

梁兆麟表示，動物被老鼠膠黏着後會嘗試掙脫，過程中會受傷，長期被黏着會因脫水脫糧而死，即使老鼠膠用於滅鼠，仍是不人道方法，目前已有很多國家如新西蘭、愛爾蘭、澳洲等立法禁用，「它是直接令到動物很痛苦、甚至死亡」。

受協：用以滅鼠亦不人道 澳紐等禁用

漁署：要平衡動物福利與公共衛生

梁說，愛協持續倡議政府效法上述國家立法完全禁用老鼠膠，亦曾提議當局引入發牌制度、推出指引，監管其使用。他又說，現時愛協督察拯救物動後，會找涉事屋苑或商場負責人詳述老鼠膠禍害，敦促對方改用其他方法滅鼠。至於鼠患，他相信有較人道的方法處理，例如老鼠籠，更重要是針對鼠患根源，保持環境衛生。

漁護署回覆稱，目前沒計劃禁用老鼠膠，但使用時應參照相關指示及安排頻密檢查，以便盡快收集捕捉到的老鼠及以人道方式殺滅。署方稱政府非常重視動物福利，亦明白防治鼠患的複雜和挑戰，將繼續在動物福利和公共衛生之間平衡。

籲勿拉扯試救 免傷上加傷

如發現動物受困於老鼠膠，梁兆麟提醒市民不要拉扯動物，以免傷上加傷，也不要用油消除老鼠膠黏力，以免令動物失溫。他建議市民即時致電愛協，並以紙巾、毛巾覆蓋動物周圍的老鼠膠，以免牠黏上更多，並將動物連老鼠膠放入紙盒，讓動物在溫暖、昏暗及安靜環境等待愛協接收。

另外，前港姐冠軍謝嘉怡飼養的兩隻狗早前吃路邊的肉後死亡，一度掀起坊間關注有人投放毒餌毒殺動物。梁兆麟稱愛協有到場了解，涉事毒餌以蕉葉包裹，屬典型個案。他說通常有毒餌的地點較偏遠，無閉路電視，蒐證及檢控非常困難，愛協唯有盡量到場巡視、貼告示提醒。

去年9宗動物中毒亡 放毒餌難蒐證檢控

梁又稱，愛協去年協助警方處理9宗動物懷疑中毒死亡個案，動物遺體會由漁護署化驗所做毒理測試，但過去有些個案即使發現動物體內有殺蟲劑，也難以分辨是有人刻意毒殺，還是動物經過有殺蟲劑的地方中毒。為減少動物誤食毒餌，梁建議主人帶動物外出時盡量選擇熟悉路線或去人寵較多的寵物公園，過程盡量不放開牽引繩，必要時可為動物戴口罩。

（城市保育 都巿殺手系列之二）