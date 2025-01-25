香港仔遊艇停泊設施徵意向書 盼公私營合作 擬年內定發展要求

岸上設施擬設於布廠灣

政府計劃明年向立法會申請撥款，在工務工程計劃下擴建香港仔避風塘，增加公共繫泊避風泊位。發展局表示，擬議遊艇停泊設施將與海洋公園和園內酒店等產生協同效應，並與淺水灣、深水灣等豐富藍綠資源連結，增添南區的旅遊吸引力。局方表示，遊艇停泊的岸上設施可設於布廠灣海濱，政府會在完成徵集意向書及地區諮詢後，考慮如何整合布廠灣海濱一帶的現有用途，活化該區並帶來環境改善。

崔定邦：可同時推動外島旅遊

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，現時本港遊艇泊位不足，增加泊位屬好事，同時可推動發展「外島旅遊」，令本港旅遊產品更豐富。對於政府推動遊艇業，他說意味可吸引高端旅客來港飲食及消費，亦帶動遊艇會等高端服務業生意額。他說澳門、珠海、南沙及深圳等鄰近地區均發展遊艇業，香港本身有很多外島及地質公園位於離島，需靠船接駁，認為本港需擁有成熟的觀光船及私人遊艇業務發展，以保持競爭力。

南區區議員梁進稱，停泊該區的遊艇多屬本地船，認為需增加泊位供外國來港的遊艇停泊；相較新加坡，本港遊艇業仍處起步，而遊艇客消費力屬「光譜裏最高的」，支持當局在做好公眾諮詢前提下推動發展。