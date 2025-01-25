「東九集運」藍田北站初步選興田邨旁 顏汶羽：最快半年定案 料明年中招標

顏汶羽前日於觀塘區舉辦「東九龍智慧綠色集體運輸系統持份者意見交流會」，邀請邱國鼎與路政署鐵路拓展處長梁少江及工程師團隊出席，向50多名地區人士講解東九集運項目最新方案，參加者包括觀塘區議員、分區委員會主席與成員，以及各屋邨居民組織代表。交流會同時邀請民政事務總署代表出席。

招標條款或添加分項 鼓勵加快建

顏汶羽昨回應本報查詢稱，東九集運系統項目最快今年上半年有定案，及後會諮詢包括區議會等不同持份者，並預料明年中招標，及後開始施工。另據他了解，招標條款或有加分項目，以鼓勵建造商加快工程興建速度。他期望政府和建造商可再加快進度，讓東九系統盡快落成，以解決居民「落山難」的困境。

路署稱位置考慮便利最多居民

顏表示，地區持份者普遍關注車站位置，尤其新公布的擬建藍田北站。他引述邱國鼎稱，東九系統車站設置考慮因素以便利最多居民到達為先，希望項目建成後有更多人使用，另外是建造成本，包括計算興建行人連繫設施的成本。邱以秀茂坪站為例，除現有秀茂坪邨、曉麗苑等，亦一併考慮未來安達臣道的新發展。顏稱藍田北站位置仍在研究中，潛在位置在連德道及碧雲道，期望惠及興田邨、康華苑、藍田邨、德田邨、平田邨一帶居民。

主要採組裝合成 減施工擾民

顏又透露，當局向他表示工程主要採用組裝合成建築的預製組件，以減少施工對居民的影響，同時確保不會影響區內行車，他估計藍田北站位置日後會與民居有一段距離。