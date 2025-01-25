「東九集運」藍田北站初步選興田邨旁 顏汶羽：最快半年定案 料明年中招標

【明報專訊】政府正推展東九龍智慧綠色集體運輸系統，運輸及物流局長陳美寶本月初曾表示，當局擬更改東九龍系統路線，研增設藍田北站，料覆蓋德田邨、興田邨和藍田邨數萬名居民。民建聯立法會議員顏汶羽前日與路政署長邱國鼎及其團隊舉行交流會，據他了解，東九集運系統初步構思由連德道近興田邨彩田樓的位置進入藍田北範圍，停站載客後再經碧雲道離開，途經德田邨德欣樓及德康樓連接天橋位置空間最窄，會在此前進入隧道，再往油塘東站。顏向本報表示，會向當局跟進日後各車站設計及工程，以減低對居民的滋擾。
顏汶羽前日於觀塘區舉辦「東九龍智慧綠色集體運輸系統持份者意見交流會」，邀請邱國鼎與路政署鐵路拓展處長梁少江及工程師團隊出席，向50多名地區人士講解東九集運項目最新方案，參加者包括觀塘區議員、分區委員會主席與成員，以及各屋邨居民組織代表。交流會同時邀請民政事務總署代表出席。
招標條款或添加分項 鼓勵加快建
顏汶羽昨回應本報查詢稱，東九集運系統項目最快今年上半年有定案，及後會諮詢包括區議會等不同持份者，並預料明年中招標，及後開始施工。另據他了解，招標條款或有加分項目，以鼓勵建造商加快工程興建速度。他期望政府和建造商可再加快進度，讓東九系統盡快落成，以解決居民「落山難」的困境。
路署稱位置考慮便利最多居民
顏表示，地區持份者普遍關注車站位置，尤其新公布的擬建藍田北站。他引述邱國鼎稱，東九系統車站設置考慮因素以便利最多居民到達為先，希望項目建成後有更多人使用，另外是建造成本，包括計算興建行人連繫設施的成本。邱以秀茂坪站為例，除現有秀茂坪邨、曉麗苑等，亦一併考慮未來安達臣道的新發展。顏稱藍田北站位置仍在研究中，潛在位置在連德道及碧雲道，期望惠及興田邨、康華苑、藍田邨、德田邨、平田邨一帶居民。
主要採組裝合成 減施工擾民
顏又透露，當局向他表示工程主要採用組裝合成建築的預製組件，以減少施工對居民的影響，同時確保不會影響區內行車，他估計藍田北站位置日後會與民居有一段距離。