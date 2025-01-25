涉7宗收酬淋油追債 37歲男被捕

西區警區刑事調查隊第七隊主管黃頌軒督察表示，警方去年12月至今年1月中接報指香港仔及西環共7個單位住戶疑因欠債被淋紅油。西區警區刑事調查隊及情報組翻查閉路電視及分析情報後，鎖定一名涉案男子。探員前日在旺角以涉嫌刑事毁壞拘捕37歲男子，並檢獲其犯案時身穿衣物及紅油等證物，他其後由探員帶署扣留調查。被捕男子報稱為外賣員，初步調查顯示，他疑因欠債被收數公司招攬，協助往指定欠債人地點淋潑紅油，每次淋油後可收取1000元報酬。

另通菜街夾公仔店遭潑紅油

另警方昨凌晨2時許接獲報案指旺角通菜街62號地下一間夾公仔店遭人淋潑紅油。警員接報到場，發現近門口位置4部夾公仔機及機頂的貨品沾滿紅油漬，在店外行人路檢獲一個載有紅油的膠樽。事後翻查閉路電視，案發時一名戴口罩男子手持紅油膠樽向店內淋潑，犯案後逃去。案件列刑事毁壞，暫時沒有人被捕。據負責人表示，在上址開業約3個月，首次遭破壞，聲稱沒有與他人結怨，原因不明。