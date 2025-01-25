美議員持光時衫合照 黎：無為意字句 認將駱惠寧納制裁目標是「好主意」

控方代表、律政司副刑事檢控專員周天行昨就2019年10月黎智英的訪美之旅，以及他跟不同人的通訊盤問黎智英（見表）。周向黎展示一張圖片，顯示黎赴美期間，跟美國參議員斯科特（Rick Scott）一同手持寫上「光時」字句的黑衣合照。黎智英解釋，手握襯衣合照是斯科特的主意。之後周追問黎是否支持襯衣印上的口號，黎稱當時不知衣服上印上什麼。

官：衫印裸女也合照？ 黎：不回答假設問題

法官杜麗冰質疑黎智英不清楚衣服印上什麼卻拿着它拍照，黎反問：「我需要仔細檢查那裏（衣服上）的一切嗎？」杜官聞言後追問，若衣服印有裸女，黎是否仍會手持它拍照，黎稱：「我不回答假設性問題。」黎其後補充，自己不關注該襯衣印上什麼。

人大常委2020年5月28日宣布制定《港區國安法》；控方資料顯示，2020年5月29日，黎智英的助手Mark Simon開設一個信息群組，將黎和美國前副國防部長沃爾福威茨（Paul Wolfowitz）、美國前駐港總領事郭明瀚加入群組。同日黎在群組談及「懲罰中國不傷害香港」，又說中國經濟表現差時，需要香港擔當「對外經濟管道」。

黎智英在庭上確認，當時他希望美國維持本港特殊地位。之後周天行展示2020年7月15日、《國安法》實施後黎跟Mark Simon之間的通訊，當時黎表示，有感美國撤銷香港特殊地位做法正確，可迫使中國「更易滿足美國要求」。周問黎的取態是否變得強硬，黎稱當時覺得香港已「完蛋」，因此變得悲觀，否認取態變強硬。

倡撤特殊地位 因認為港已完蛋

周天行又質疑，黎智英不介意美國撤銷香港特殊地位，是主張「攬炒」；黎說，「香港是因《國安法》的頒布而犧牲」。之後周再指出，黎願意犧牲香港利益，以滿足美國要求；黎否認。

就着黎智英跟他人的電郵來往，控方資料顯示，2020年5月，沃爾福威茨把標題為「馬格尼茨基法案」的電郵，發予美國前國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）等人。惠頓回覆時提及時任中聯辦主任駱惠寧，並附上有關制裁的法案，之後黎就此回應：「好主意！」黎在庭上確認，將駱惠寧列為制裁目標是好主意。

控：冀美軍事援台？ 黎：你很有創意

此外，2020年7月，美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）透過電郵向黎智英等人傳送一篇有關港人「流亡」的文章，當時黎回覆，在美國加強對台灣軍事支援下，人們對在台生活和投資更有安全感。周天行指出，黎希望美國繼續軍事支援台灣；黎回應稱，自己不曾這樣說。之後黎補充，「周先生，你似乎不在乎真相」，又形容周「很有創意」。杜官聞言後提醒，黎只需回答問題。聆訊2月3日續。

【案件編號：HCCC51/22】

明報記者

（黎智英案）