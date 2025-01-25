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港聞二

中大校董會選出兩教職員代表 學生校友3席仍缺

【明報專訊】中文大學校董會改組後增設的教務及非教務人員校董代表，周三（22日）完成電子投票。中大昨日公布選舉結果，分別由有內地學術背景的物理系教授劉仁保（左圖）及資訊科技服務處高級資訊科技經理鄭建平（右圖）當選，目前距法定的34人校董會尚欠3席，涉及本科生、研究生及校友代表。二人為所屬組別唯一候選人，校方稱他們均獲不少於總數50%的信任票，將接受校董會委任，任期3年。

根據中大「大學校董會全職僱員成員選舉」網頁，兩名當選者的提名人與和議人名單，以及個人陳述，均需指定電郵帳戶登入方可查閱。教務人員校董當選人劉仁保的個人陳述提及，獲選會維護大學的學術標準，包括檢視大學關於評估、晉升和資源分配的政策；亦會積極與同事交流，向大學行政部門和校董會反映教務人員的顧慮和建議。

至於非教務人員校董當選人鄭建平，他早前出席校方「與候選人會面」活動，在政綱稱自己在中大由基層做起，了解各職級同事所需和挑戰。他在個人陳述亦表示會積極反映同事訴求，並以中大整體利益為依歸，促進各方協作。

參選須「支持校董會」

中大早前上載的「校友、僱員及學生之大學校董會成員選舉規則」列明，所有類別的獲提名人需具備「良好的社會地位（good social standing）」，包括但不限於守法、不曾在香港或其他地方因刑事案件被定罪或起訴，或受到任何國家的政府制裁。選舉規則亦列明，參選職員及學生必須沒有受大學紀律處分，並願意支持校董會工作，例如擁護大學使命和願景，並具服務中大社群的良好紀錄。

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