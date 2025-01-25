最後水豚阿May安樂死 海洋公園：暫不再引入

北極狐Circle「人道處理」

海洋公園同時公布，北極狐「Circle」去年12月初出現癲癇，病理化驗證實其腦內腫瘤壓到神經線，引起頻繁癲癇症狀，亦被安排「人道處理」。

園方fb稱，阿May自2014年加入公園以來，一直作為動物大使傳遞保育資訊。牠去年底開始體重持續下降，四肢及關節乏力，肌肉流失嚴重，行動困難，即使團隊使用舒緩藥物，未見顯著改善，決定以「安樂藥物」讓阿May「無痛離開」。

園方回覆本報稱暫無計劃引入其他水豚，又稱阿May居住的「熱帶雨林天地」也是金剛鸚鵡、侏狨、赤掌獠狨、二趾樹懶、各種陸龜、蛙類、爬蟲類和海象魚等眾多動物大使的棲息地，公園會不時檢視各個棲息地的動物大使組合。

網民設專頁關心阿May動向

水豚是群居動物，翻查資料，阿May在2014年與同伴Hotaru從日本移居香港，並與來自新加坡動物園的Samba一同居住。後來Hotaru及Samba相繼離世，令阿May成為園內僅餘的水豚。有不少網民關注阿May動向，並開設Instagram和Threads專頁「孤獨水豚阿May」。