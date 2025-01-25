明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

最後水豚阿May安樂死 海洋公園：暫不再引入

【明報專訊】居於海洋公園的水豚「阿May」在同伴相繼去世後，被網民喻為最孤單的水豚，多年來在公園獨居，園方昨於facebook公布阿May前日離世，享年約12歲。公園稱阿May前日（23日）出現抽搐，經獸醫評估後認為任何治療方案均無法逆轉其衰退，故安排「安樂死」。海洋公園回應本報查詢稱暫無計劃引入其他水豚。

北極狐Circle「人道處理」

海洋公園同時公布，北極狐「Circle」去年12月初出現癲癇，病理化驗證實其腦內腫瘤壓到神經線，引起頻繁癲癇症狀，亦被安排「人道處理」。

園方fb稱，阿May自2014年加入公園以來，一直作為動物大使傳遞保育資訊。牠去年底開始體重持續下降，四肢及關節乏力，肌肉流失嚴重，行動困難，即使團隊使用舒緩藥物，未見顯著改善，決定以「安樂藥物」讓阿May「無痛離開」。

園方回覆本報稱暫無計劃引入其他水豚，又稱阿May居住的「熱帶雨林天地」也是金剛鸚鵡、侏狨、赤掌獠狨、二趾樹懶、各種陸龜、蛙類、爬蟲類和海象魚等眾多動物大使的棲息地，公園會不時檢視各個棲息地的動物大使組合。

網民設專頁關心阿May動向

水豚是群居動物，翻查資料，阿May在2014年與同伴Hotaru從日本移居香港，並與來自新加坡動物園的Samba一同居住。後來Hotaru及Samba相繼離世，令阿May成為園內僅餘的水豚。有不少網民關注阿May動向，並開設Instagram和Threads專頁「孤獨水豚阿May」。

上 / 下一篇新聞

體育園大演練 「八成客20分鐘離場」 陳國基稱滿意 有觀眾指太迫倡分批
體育園大演練 「八成客20分鐘離場」 陳國基稱滿意 有觀眾指太迫倡分批
旅巴上落客區可容25輛 園方：洽跨境巴往返深圳灣
旅巴上落客區可容25輛 園方：洽跨境巴往返深圳灣
桌球館入場年齡降至8歲 業界下月可申 允穿校服縮短禁入時間 桌總倡全面鬆綁
桌球館入場年齡降至8歲 業界下月可申 允穿校服縮短禁入時間 桌總倡全面鬆綁
工字鐵斷裂擊中 燒焊工4米高墮斃 連人帶升降台墜下當場死亡 遺下妻兒
工字鐵斷裂擊中 燒焊工4米高墮斃 連人帶升降台墜下當場死亡 遺下妻兒
倫敦金洗錢案 蕭炎坤稱錯信伙伴終醒覺
倫敦金洗錢案 蕭炎坤稱錯信伙伴終醒覺
性侵案上訴 張健華指未見事主創傷
性侵案上訴 張健華指未見事主創傷
何永賢視察機械人施工 稱省75%人手加快交樓
何永賢視察機械人施工 稱省75%人手加快交樓
涉藉收購騙紫荊黨主席 商人保釋加至19萬
涉藉收購騙紫荊黨主席 商人保釋加至19萬
防護中心：國泰沙律或受污染致中毒 調查指含菌未超食安標準 國泰稱實驗室樣本未見污染
防護中心：國泰沙律或受污染致中毒 調查指含菌未超食安標準 國泰稱實驗室樣本未見污染
乙流甲鏈夾擊 已打疫苗童危殆
乙流甲鏈夾擊 已打疫苗童危殆
流感季血庫告急 輸血中心：僅夠用兩日
流感季血庫告急 輸血中心：僅夠用兩日
中大校董會選出兩教職員代表 學生校友3席仍缺
中大校董會選出兩教職員代表 學生校友3席仍缺
方便入紅花嶺郊園 59K小巴獲准途經禁區
方便入紅花嶺郊園 59K小巴獲准途經禁區
膠袋男被截 揭兩單位藏毒
膠袋男被截 揭兩單位藏毒
美議員持光時衫合照 黎：無為意字句 認將駱惠寧納制裁目標是「好主意」
美議員持光時衫合照 黎：無為意字句 認將駱惠寧納制裁目標是「好主意」
涉7宗收酬淋油追債 37歲男被捕
涉7宗收酬淋油追債 37歲男被捕
元朗斬人案累計拘6人 兩男控謀殺傷人等
元朗斬人案累計拘6人 兩男控謀殺傷人等
「東九集運」藍田北站初步選興田邨旁 顏汶羽：最快半年定案 料明年中招標
「東九集運」藍田北站初步選興田邨旁 顏汶羽：最快半年定案 料明年中招標
香港仔遊艇停泊設施徵意向書 盼公私營合作 擬年內定發展要求
香港仔遊艇停泊設施徵意向書 盼公私營合作 擬年內定發展要求
反恐第二案 辯方質疑紀錄不全 警：曾記在私人筆記簿
反恐第二案 辯方質疑紀錄不全 警：曾記在私人筆記簿
城巴年廿九開3維園年宵線 赴南區九龍
城巴年廿九開3維園年宵線 赴南區九龍
九市速遞：累計7萬外籍人申「回鄉證」
九市速遞：累計7萬外籍人申「回鄉證」
九市速遞：機管局廣州佛山設候機樓
九市速遞：機管局廣州佛山設候機樓
九市速遞：「廣州禮物」店開幕 專賣羊城手信
九市速遞：「廣州禮物」店開幕 專賣羊城手信
九市速遞：鼓勵如常營業 廣州的士新年收10元附加費
九市速遞：鼓勵如常營業 廣州的士新年收10元附加費
灣區手記：啱嘴型 ／文：尚東美
灣區手記：啱嘴型 ／文：尚東美
【Emily】傳媒轉型大獎 明報獲6獎
【Emily】傳媒轉型大獎 明報獲6獎
【Emily】民建聯盆菜宴 日領事試舞獅
【Emily】民建聯盆菜宴 日領事試舞獅
【Emily】講發展旅遊熱點意見 民記工聯記招撞到正
【Emily】講發展旅遊熱點意見 民記工聯記招撞到正
【Emily】考察科威特漁農業 容海恩盼促成更多合作
【Emily】考察科威特漁農業 容海恩盼促成更多合作