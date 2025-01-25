乙流甲鏈夾擊 已打疫苗童危殆

本周3兒童流感嚴重個案

衛生防護中心昨日公布，該名過往健康的12歲女童本月17日開始發燒、流鼻水及咳嗽，分別在發病當日、20日及22日向私家醫生求醫，至22日因氣促到伊利沙伯醫院急症室求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療，翌日（23日）轉送兒童醫院兒童深切治療部。化驗證實，女童的鼻咽採樣樣本對乙型流感病毒呈陽性反應，血液樣本對甲類鏈球菌同呈陽性，臨牀診斷為同時感染乙型流感和甲類鏈球菌。

女童是今年第四宗兒童嚴重流感個案，本年度有接種季節性流感疫苗，據悉她就讀的聖公會聖三一堂中學有參加流感疫苗外展計劃。女童家居接觸者包括母親、外婆及妹妹，女童在潛伏期無外遊，其學校近日無爆發流感或甲類鏈球菌，而家居接觸者在女童病發前曾出現上呼吸道病徵。

甲類鏈球菌感染由咽喉和皮膚表面的細菌（化膿性鏈球菌）引起，它可透過飛沫及接觸傳播，例如可致咽喉炎、膿皰瘡和猩紅熱等。港大兒童及青少年科學系講座教授、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指出，同時感染流感和甲類鏈球菌一定增加重症及死亡風險，猜測今次女童或是感染流感後，皮膚或鼻咽等部位出現損傷，增加感染甲型鏈球菌風險，提醒流感高峰期兒童小心護理皮膚口腔，避免抓傷皮膚，必要時可用漱口水清潔等。

港大兒童及青少年科學系臨牀教授葉柏強說，感染流感入院的個案仍以H1病毒株為主，但不排除今年主流病毒株轉換，並料2月進入流感高峰期，提醒流感疫苗可同時預防甲型及乙型流感病毒。

流感季節由今年第二周開始，本港至今錄得4宗兒童流感相關之嚴重併發症／死亡個案，首3宗全屬H1甲流，分別4歲、5歲及14歲，其中4歲個案與昨日通報的女童一樣是雙重感染流感病毒與其他細菌。