防護中心：國泰沙律或受污染致中毒 調查指含菌未超食安標準 國泰稱實驗室樣本未見污染

防護中心流行病學調查發現，其中兩名患者糞便樣本驗出金黃葡萄球菌，而受影響人士整體臨牀病徵及潛伏期與由金黃葡萄球菌引起的食物中毒脗合。調查亦顯示，43名受影響乘客均曾進食機上食物，上機前無共同進食相同食物。根據病例對照研究的分析，中心認為機上提供的紅菜頭沙律是唯一與病發有顯著統計學關聯的食物，顯示食用紅菜頭沙律是發病的風險因素。

紅菜頭沙律獨家供應 已叫停

衛生防護中心收集兩份於涉事航機供應的食物，包括兩個紅菜頭沙律樣本，化驗結果顯示金黃葡萄球菌未有超出食物安全標準，但該款紅菜頭沙律自本月起獨家供應予國泰由加德滿都抵港航班，中心人員兩度巡視食物製造廠，發現紅菜頭沙律涉及多個人手處理步驟，有可能增加受金黃葡萄球菌污染風險。中心本月10日指示暫停供應紅菜頭沙律，其後未再接獲相關航班食物中毒報告。據悉，沙律供應商是國泰航空飲食服務（香港）有限公司。

事件涉及1月8和9日乘坐CX640抵港的43名乘客，機上用餐後約10至60分鐘有嘔吐、惡心、腹痛和腹瀉等病徵，介乎11至75歲，全部毋須留醫。

國泰航空強調非常重視食安事宜，其他航線無供應該款沙律，近日亦未收到其他類似懷疑食物中毒症狀報告；而由實驗室檢測的57個樣本亦未發現污染迹象，因事件或與沙律有關，事故後已即取消供應，採取措施加強監控整個食物處理程序，增強員工食物衛生培訓，以及採納防護中心所有建議。