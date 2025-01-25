明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

防護中心：國泰沙律或受污染致中毒 調查指含菌未超食安標準 國泰稱實驗室樣本未見污染

【明報專訊】國泰航空本月初兩班由尼泊爾加德滿都抵港的航機共有43名乘客食物中毒，衛生防護中心昨日公布調查結果稱，雖然兩份未經分發的同批次紅菜頭沙律樣本的金黃葡萄球菌未有超出食安標準，但按病例對照研究分析，不排除中毒群組是航班上供應的紅菜頭沙律受金黃葡萄球菌污染所致。據悉該款沙律由國泰航空飲食服務（香港）有限公司獨家供應。國泰航空昨發聲明再向受影響乘客致歉，稱事後已取消供應該款沙律。

防護中心流行病學調查發現，其中兩名患者糞便樣本驗出金黃葡萄球菌，而受影響人士整體臨牀病徵及潛伏期與由金黃葡萄球菌引起的食物中毒脗合。調查亦顯示，43名受影響乘客均曾進食機上食物，上機前無共同進食相同食物。根據病例對照研究的分析，中心認為機上提供的紅菜頭沙律是唯一與病發有顯著統計學關聯的食物，顯示食用紅菜頭沙律是發病的風險因素。

紅菜頭沙律獨家供應 已叫停

衛生防護中心收集兩份於涉事航機供應的食物，包括兩個紅菜頭沙律樣本，化驗結果顯示金黃葡萄球菌未有超出食物安全標準，但該款紅菜頭沙律自本月起獨家供應予國泰由加德滿都抵港航班，中心人員兩度巡視食物製造廠，發現紅菜頭沙律涉及多個人手處理步驟，有可能增加受金黃葡萄球菌污染風險。中心本月10日指示暫停供應紅菜頭沙律，其後未再接獲相關航班食物中毒報告。據悉，沙律供應商是國泰航空飲食服務（香港）有限公司。

事件涉及1月8和9日乘坐CX640抵港的43名乘客，機上用餐後約10至60分鐘有嘔吐、惡心、腹痛和腹瀉等病徵，介乎11至75歲，全部毋須留醫。

國泰航空強調非常重視食安事宜，其他航線無供應該款沙律，近日亦未收到其他類似懷疑食物中毒症狀報告；而由實驗室檢測的57個樣本亦未發現污染迹象，因事件或與沙律有關，事故後已即取消供應，採取措施加強監控整個食物處理程序，增強員工食物衛生培訓，以及採納防護中心所有建議。

上 / 下一篇新聞

體育園大演練 「八成客20分鐘離場」 陳國基稱滿意 有觀眾指太迫倡分批
體育園大演練 「八成客20分鐘離場」 陳國基稱滿意 有觀眾指太迫倡分批
旅巴上落客區可容25輛 園方：洽跨境巴往返深圳灣
旅巴上落客區可容25輛 園方：洽跨境巴往返深圳灣
桌球館入場年齡降至8歲 業界下月可申 允穿校服縮短禁入時間 桌總倡全面鬆綁
桌球館入場年齡降至8歲 業界下月可申 允穿校服縮短禁入時間 桌總倡全面鬆綁
工字鐵斷裂擊中 燒焊工4米高墮斃 連人帶升降台墜下當場死亡 遺下妻兒
工字鐵斷裂擊中 燒焊工4米高墮斃 連人帶升降台墜下當場死亡 遺下妻兒
倫敦金洗錢案 蕭炎坤稱錯信伙伴終醒覺
倫敦金洗錢案 蕭炎坤稱錯信伙伴終醒覺
性侵案上訴 張健華指未見事主創傷
性侵案上訴 張健華指未見事主創傷
何永賢視察機械人施工 稱省75%人手加快交樓
何永賢視察機械人施工 稱省75%人手加快交樓
涉藉收購騙紫荊黨主席 商人保釋加至19萬
涉藉收購騙紫荊黨主席 商人保釋加至19萬
乙流甲鏈夾擊 已打疫苗童危殆
乙流甲鏈夾擊 已打疫苗童危殆
流感季血庫告急 輸血中心：僅夠用兩日
流感季血庫告急 輸血中心：僅夠用兩日
最後水豚阿May安樂死 海洋公園：暫不再引入
最後水豚阿May安樂死 海洋公園：暫不再引入
中大校董會選出兩教職員代表 學生校友3席仍缺
中大校董會選出兩教職員代表 學生校友3席仍缺
方便入紅花嶺郊園 59K小巴獲准途經禁區
方便入紅花嶺郊園 59K小巴獲准途經禁區
膠袋男被截 揭兩單位藏毒
膠袋男被截 揭兩單位藏毒
美議員持光時衫合照 黎：無為意字句 認將駱惠寧納制裁目標是「好主意」
美議員持光時衫合照 黎：無為意字句 認將駱惠寧納制裁目標是「好主意」
涉7宗收酬淋油追債 37歲男被捕
涉7宗收酬淋油追債 37歲男被捕
元朗斬人案累計拘6人 兩男控謀殺傷人等
元朗斬人案累計拘6人 兩男控謀殺傷人等
「東九集運」藍田北站初步選興田邨旁 顏汶羽：最快半年定案 料明年中招標
「東九集運」藍田北站初步選興田邨旁 顏汶羽：最快半年定案 料明年中招標
香港仔遊艇停泊設施徵意向書 盼公私營合作 擬年內定發展要求
香港仔遊艇停泊設施徵意向書 盼公私營合作 擬年內定發展要求
反恐第二案 辯方質疑紀錄不全 警：曾記在私人筆記簿
反恐第二案 辯方質疑紀錄不全 警：曾記在私人筆記簿
城巴年廿九開3維園年宵線 赴南區九龍
城巴年廿九開3維園年宵線 赴南區九龍
九市速遞：累計7萬外籍人申「回鄉證」
九市速遞：累計7萬外籍人申「回鄉證」
九市速遞：機管局廣州佛山設候機樓
九市速遞：機管局廣州佛山設候機樓
九市速遞：「廣州禮物」店開幕 專賣羊城手信
九市速遞：「廣州禮物」店開幕 專賣羊城手信
九市速遞：鼓勵如常營業 廣州的士新年收10元附加費
九市速遞：鼓勵如常營業 廣州的士新年收10元附加費
灣區手記：啱嘴型 ／文：尚東美
灣區手記：啱嘴型 ／文：尚東美
【Emily】傳媒轉型大獎 明報獲6獎
【Emily】傳媒轉型大獎 明報獲6獎
【Emily】民建聯盆菜宴 日領事試舞獅
【Emily】民建聯盆菜宴 日領事試舞獅
【Emily】講發展旅遊熱點意見 民記工聯記招撞到正
【Emily】講發展旅遊熱點意見 民記工聯記招撞到正
【Emily】考察科威特漁農業 容海恩盼促成更多合作
【Emily】考察科威特漁農業 容海恩盼促成更多合作