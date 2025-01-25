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港聞二

倫敦金洗錢案 蕭炎坤稱錯信伙伴終醒覺

【明報專訊】博愛醫院前主席蕭炎坤涉嫌參與倫敦金詐騙，涉款折合達267萬港元。蕭炎坤否認一項俗稱「洗黑錢」控罪，早前被裁定表證成立後選擇不自辯。案件昨於區院作結案陳辭，辯方稱案發時被告與人合作做生意，對方出資金及想藉被告的名聲經商。被告以為可依賴對方，「不小心」牽涉其中，但最終「醒覺」發現可疑資金後查問對方，法官稱「醒醒地啦，佢可以報警嘛」。案件押後至3月19日裁決。

稱買戶口洗錢毋須投資上百萬

被告蕭炎坤（現年78歲，報稱退休人士）由資深大律師陳政龍代表。控方採納書面陳辭，辯方則有口頭補充。陳表示，控方指稱由被告擁有的「智金集團」尚未正式經營便有資金流入，故有「洗黑錢」之嫌，惟辯方立場是當時「智金集團」準備開業，每月辦公室租金連雜費開支逾40萬元，在2018年間投入逾400萬元。由於需支付營運開支，正好解釋為何被告會從涉案銀行戶口中提取資金。

陳續稱，若要購買一個可用於非法用途的戶口，可能花費數千至數萬元，毋須投入上百萬元。至於為何涉案銀行戶口中有不明資金流入，陳表示案發時被告與一名叫林萬璋的男子合作投資，由林負責「出錢」，被告「出面」利用其名聲經營公司。辯方不同意資金如控方所述是來歷不明，指有證據顯示資金由林公司注入，與雙方合作模式脗合。

蕭稱有查問資金 官：應該報警

暫委法官溫紹明質疑，有人突然找你「出面」做生意，但「非親非故，大家冇保障啦，會唔會好奇怪」，况且雙方沒有簽署投資協議，萬一林萬璋不願繼續注資，被告要自行承擔營運開支。辯方表示被告「做唔夠去保護自己」，溫官則指「不合理的天真」並非開脫理由。陳又稱，被告認為可以依賴林，「呢個係最唔小心嘅位，但起碼最後醒覺咗」，並向林查問有關可疑資金，溫官指被告應報警處理。

【案件編號：DCCC 605/23】

相關字詞﹕區域法院 洗黑錢 蕭炎坤 博愛醫院

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