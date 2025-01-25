工字鐵斷裂擊中 燒焊工4米高墮斃 連人帶升降台墜下當場死亡 遺下妻兒

勞工處表示，該工人在升降台拆除一支工字鐵時，被懸吊起的拆除部分擊中，因而墮地死亡。對於在意外中有工友身故，勞工處表示十分難過，並對其家屬致以深切慰問，另已向涉事承建商發出「暫時停工通知書」，停止地盤內拆除工字鐵的工序。

勞工處發暫時停工通知書

建造業總工會副理事長趙建強到場了解情况後表示，事主為一名燒焊工，在俗稱「蜘蛛車」的升降台工作，在地牢準備切割工字鐵，在移除表面鐵板時，工字鐵突然斷裂，並擊中事主，升降台連同他一同墜落，其身繫的安全帶亦斷裂，初步懷疑是建造地基的公司出現問題，令工人拆卸工字鐵時不知有「斷口」未被焊死，釀成今次意外。他對意外深表同情，呼籲公司管理者應多留意地盤安全。

工會料有斷口未焊死釀意外

警方昨午1時許接報，指該地盤一名工人高處墮下昏迷。救護員接報到場，即場證實該男工死亡。工人遺體昨晚由仵工舁送殮房。警方經初步調查，相信工人在工作台工作時，從4米高墮下，案件列工業意外。

據悉，李居於黃大仙，已婚，育有一子。其妻兒接獲通知，昨午趕到地盤了解，李妻步進地盤時神情哀傷，由兒子及在場的工權會總幹事蕭倩文攙扶。蕭倩文稱，家屬對事故感傷心，冀了解事故細節，呼籲所有地盤工序應做足風險評估，去年至今已發生最少10宗相關高處墮下的意外，促請勞工處盡快徹查事件，並要求作出檢討及改善，是次承建商及僱主亦應妥善善後，協助家屬渡過難關。

工權會指相關意外頻發 促徹查檢討

華營建築回覆查詢表示，死者為分判商僱用的工友，華營已慰問家屬並提供即時援助，又指對事件高度關注，將配合有關部門調查，亦會檢視所有在建地盤的安全情况、有關工序及安全措施等，確保施工安全。

翻查資料，該地盤屬沙田市地段第613號用地，2020年由地政總署以56億元批予中移動旗下的「數據空間有限公司」，批租期為50年，地盤面積約9178平方米，可用作工業、倉庫及附屬辦公室及資訊科技及電訊業等用途。中移動當時表示，將在該用地興建數據中心，為客戶提供IDC基礎設施服務。

另外，就本月13日啟德新急症醫院地盤棚架倒塌意外，勞工處昨日召開「武林大會」，與業界商討提升棚架及地盤安全，出席會議的港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，各方同意往後施工程序要有安全管理，改動棚架前要先與管工及棚架專業人士磋商，但今次開會屬初步討論，未有落實細節，勞工處將再安排會議。