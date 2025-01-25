桌球館入場年齡降至8歲 業界下月可申 允穿校服縮短禁入時間 桌總倡全面鬆綁

議員：吸煙普遍應自行檢視硬件

康文署2023年向立法會提交文件，建議修例放寬青少年進入桌球館的限制，去年2月成立工作小組研究相關措施。署方昨日公布，下月25日起接受持牌桌球館申請放寬限制，包括縮短青少年禁止進館時間，由現時晚上8時至翌早10時，縮短至晚上11時至翌早7時，以及允許穿著校服的人進館，期望推動青少年接觸桌球及本地桌球發展。

由康文署審批視察

桌總指申請增行政成本

根據康文署網頁，本港現有48間持牌桌球館，署方接獲申請後會審批及實地視察，按桌球館營運情况、周邊環境和治安，場地設施、保安設備，以及舉辦青少年或兒童訓練課程或活動的紀錄等因素批出申請，並適時檢討成效。

羅永聰認為桌球館要申請才獲放寬，將增加業界行政成本。對於早前有立法會議員以「保護兒童」為由反對全面放寬，他認為看法屬「偏見」且「不合時宜」、仍停留數十年前港產片描述的桌球室情况。羅稱桌球已發展成合家歡的健康運動，尤其深受中產及青少年歡迎，期望政府年內檢視成效，「終極目標」可全面放寬限制，才能推廣全民參與桌球。

何敬康表示，分階段放寬對本港桌球發展有幫助，相信隨客源增加，桌球館會進一步改善衛生。他建議政府適時檢討成效，包括放寬後青少年參與桌球的需求有否增加，再研究是否進一步放寬限制。